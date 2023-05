Univerzitná nemocnica nateraz neplánuje zavedenie bezplatného parkovania

Vedenie má k dispozícii niekoľko analýz k parkovaniu.

BRATISLAVA. Univerzitnej nemocnici Bratislava sa končí tento mesiac zmluva na zabezpečenie parkovania so súkromnou spoločnosťou.

Od júna tak budú parkovacie miesta v jej gescii. Nemocnica zrušenie poplatkov za parkovanie, na ktoré vyzývajú aktivisti, v súčasnosti neplánuje.

Obáva sa zneužívania. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

"Parkoviská pred našimi nemocnicami sú prioritne určené našim pacientom. V prípade, ak by sme od 1. júna otvorili rampy a parkovisko voľne sprístupnili v častiach, ako je Petržalka a Ružinov, v ktorých už bola zavedená parkovacia politika, práve z dôvodu vysoko frekventovaných častí mesta je vysoký predpoklad, že by sa tieto parkoviská za krátku chvíľu zaplnili, a predpokladáme, že z veľkej časti by to boli práve ľudia, ktorí nie sú pacientmi nemocníc," vysvetlila Kliská.

Dodala, že vedenie má k dispozícii niekoľko analýz k parkovaniu.

"Tiež sme iniciovali niekoľko stretnutí s predstaviteľmi z magistrátu hlavného mesta," uviedla. UNB zároveň zdôraznila, že je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nie prevádzkovateľom parkovísk pre verejnosť. "Samozrejme, robíme všetky kroky tak, aby sme v čo najkratšom čase zabezpečili bezplatné parkovanie pre našich pacientov," doplnila hovorkyňa.

Aktivisti s vyberaním poplatkov za parkovanie nesúhlasia. Kritizujú vedenie nemocnice za to, že v súvislosti s končiacimi sa zmluvami nepodniklo potrebné kroky na zavedenie regulovaného bezplatného parkovania od júna. "Sú totálne nepripravení realizovať to a chcú to hodiť na parkovaciu politiku mesta," skonštatoval Miroslav Kollár, koordinátor signatárov občianskych aktivít proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami. Žiadajú, aby išlo len o dočasné riešenie. "Musíme sa prispôsobiť, lebo tu nesmie byť anarchia, ale musí to byť len dočasné," dodal Kollár.

V tejto súvislosti zároveň vyzývajú na riešenie situácie aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

Opätovne chcú rokovať aj s vedením nemocnice. Navrhli tiež, aby boli financie z plánu obnovy určené na výstavbu novej nemocnice na bratislavských Rázsochách využité na rekonštrukciu parkovísk.