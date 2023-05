Do okolia Bratislavy sa sťahujú ľudia z celého Slovenska a nie je to módna vlna

Zázemie hlavného mesta sa rozrástlo v posledných dekádach o 90 000 ľudí.

Fenomén odlevu obyvateľov z miest do dedín zasiahol takmer každé veľké mesto na Slovensku, najmä Bratislavu. MARTIN ŠVEDA z Prírodovedeckej fakulty UK a Geografického ústavu SAV hovorí o tom, ako sa za štvrť storočia rozrástlo okolie hlavného mesta, čo život v suburbiách prináša a ako na tento trend reaguje Bratislava.

Suburbanizácia prebieha na Slovensku už tri desaťročia, už pred pár rokmi ste o nej s Pavlom Šuškom napísali knihu a tejto téme sa venuje aj práve prebiehajúca výstava v Múzeu mesta Bratislavy Cesta (z) mesta. Prečo práve teraz?

Výstava reaguje na knižku alebo skôr o atlas, ktorý sme vydali s kolegami. Naša publikácia sa dostala k ľuďom okolo Múzea mesta Bratislavy a ponúkli nám urobiť výstavu, ktorá mapuje, aký je stav a čo sa udialo za posledných 25 rokov v zázemí Bratislavy. Výstava odráža nielen to, čo je v knihe, ale prináša aj nové dáta.

Pre niekoho môže byť suburbanizácia nový pojem. O čo vlastne ide?

Je to proces populačného ekonomického rastu zázemia mesta, pri ktorom mesto expanduje, rastie a pohlcuje svoje okolie. Postupne si ho podmieňuje. Samozrejme, ten proces je prirodzený. Deje sa všade vo svete, ale prináša aj isté nežiaduce dosahy. Je to naša povinnosť ako vedcov a výskumníkov upozorňovať na to, čo sa deje v spoločnosti, aké to má negatívne vplyvy a ako im predchádzať.

Bratislava narástla za posledné roky o stotisíc ľudí, je to presný údaj?

Máme oficiálne údaje z evidencie obyvateľstva. Tam to vychádza tak, že zázemie sa populačne zväčšilo asi o 90 000 obyvateľov. Samozrejme, nie každý človek býva tam, kde je registrovaný. Dá sa predpokladať, že tých ľudí bude ešte viac. Mnohí z tých, čo tu bývajú, nemajú prihlásený trvalý pobyt. Na druhej strane sú aj takí, ktorí môžu byť prihlásení v Bratislave a jej okolí, ale reálne bývajú napríklad v Rakúsku alebo v Maďarsku, prípadne dlhodobo žijú v zahraničí.

Je to veľa či málo?

Aj na slovenské pomery je to veľké číslo. Ak sa v päťmiliónovej krajine presunie stotisíc ľudí, je to výrazný proces. Nie je to iba informácia o Bratislave a jej rozvoji, ale aj o úpadku iných častí Slovenska v zmysle odlevu obyvateľstva. Tí ľudia niekde chýbajú.

Iných väčších miest na Slovensku sa tento fenomén netýka?

Ale áno, týka, všetky väčšie mestá majú svoje zázemie, priestor, v ktorom rastú. Trenčín, Nitra, Košice, Prešov, všetky majú svoje malé suburbie, ale iba v okolí Bratislavy to nabralo celoplošný formát. V Košiciach rastú skôr individuálne obce, väčšinou tie bez rómskej komunity. V zázemí Bratislavy však rastú všetky obce.

Bude tento trend pokračovať?

Určite. Bolo by chyba myslieť si, že je to nejaká módna vlna, ktorá opadne. Ľudia potrebujú bývať a toho bývania je na Slovensku stále nedostatok. Bývanie v zázemí zostáva dostupnejšie a pre mnohých ľudí je to racionálna voľba. O tom, že ten vývoj bude pokračovať, svedčí aj záujem investorov. Tí majú už dávno skúpené množstvo parciel okolo Bratislavy a nemôžeme očakávať, že by tú investíciu nechceli skapitalizovať.

Akí ľudia odchádzajú preč z mesta?

Je to hlavne stredná trieda a je to veľmi heterogénna skupina. Z hľadiska pôvodu to nie sú len Bratislavčania, tých je menej ako polovica, do zázemia Bratislavy prichádzajú ľudia z celého Slovenska. Dominantne sú to ľudia vo veku 30 - 40 rokov, ktorí si zakladajú rodinu, ľudia s malými deťmi. Buď je to ich prvé vlastné bývanie, alebo druhé väčšie bývanie.

Mať dom so záhradou je sen mnohých ľudí (zdroj: Martin Šveda)

Viete aj, prečo sa sťahujú mimo mesta?

Zozbierali sme výpovede respondentov a je to veľmi široký diapazón motívov. Cena zohráva dôležitú rolu, ale je tam mnoho ľudí, ktorí preferujú environmentálne kvalitnejšie prostredie, bývanie v blízkosti prírody, dom so záhradou. Sú tu ľudia, ktorí sa presťahovali do záhradkárskej lokality a ktorí sa v tejto komunite našli. Tiež mnoho ľudí, ktorí predtým žili niekde na vidieku. Bývanie v paneláku nie je pre každého, hlavne keď už predtým žili v rodinnom dome. Nemáme presné dáta, ale asi budú prevládať pragmatické dôvody súvisiace s cenou bývania a dostupnosťou.

Menili sa tieto skupiny ľudí za posledných tridsať rokov?

Toto nemáme úplne zmapované, ale kto si mohol dovoliť postaviť dom v 90. rokoch? Neboli hypotekárne úvery a keď už to bolo možné, úroky boli šialené. Stavať dom mohla teda len úzka elita tých najbohatších. Tí stavali pomerne veľké a nákladné vily v tesnej blízkosti Bratislavy, teda v Marianke, Záhorskej Bystrici, v najlukratívnejších lokalitách. Niekedy sa to obdobie nazýva podnikateľským barokom. To sú tie stĺpiky, veľké brány, atypická dispozícia, trojuholníkové okná a ďalšie výstrelky. Keď začali poskytovať prvé hypotekárne úvery, tak postupne pribudla stredná vrstva. Ľudia, ktorí zrazu dosiahli na úver a chceli si postaviť dom.

Aká časť týchto ľudí dochádza denne do Bratislavy? Zmenilo sa to s nástupom práce z domu po vypuknutí pandémie?