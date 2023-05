Energia z odpadu už zásobuje tritisíc bratislavských domácností

Nižšie ceny tepla sa prejavia až po dokončení modernizácie spaľovne.

Teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt spaľovania a výroby elektrickej energie v bratislavskej spaľovni odpadu a doteraz unikalo do vzduchu, už smeruje do domácností hlavného mesta. Mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a spoločnosť MH Teplárenský holding pripojili mestskú spaľovňu odpadu do sústavy centrálneho zásobovania teplom.

V prvej fáze projektu zásobuje ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) teplom približne tritisíc domácností, najmä v Ružinove, Starom Meste a Novom Meste.

Náklady na prepojenie boli približne tri milióny eur. Bratislavské ZEVO takýmto spôsobom zhodnotí zatiaľ približne 130-tisíc ton odpadu ročne.

Mestská spoločnosť OLO má dnes potenciál dodávať teplo približne 10-tisíc domácnostiam a po dokončení plánovanej modernizácie a ekologizácie ZEVO v roku 2027 by mohla dodávať teplo 35-tisíc domácnostiam.

Teplo, ktoré unikalo do vzduchu

Pripojenie spaľovne do systému centrálneho vykurovanie znamená pre OLO nový zdroj príjmov a o čosi lacnejšie teplo pre bratislavské domácnosti.