Regionálni dopravcovia posilnia niektoré spoje a skrátia intervaly

Ide o reakciu na veľký záujem o cestovanie do obcí Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo a Šamorína.

BRATISLAVA. Dopravcovia v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v súvislosti s celoštátnou zmenou cestovných poriadkov od nedele 11. decembra posilnia niektoré spoje.

Z dôvodu veľkého záujmu o cestovanie do obcí Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo v okrese Senec a mesta Šamorín v smere z Bratislavy skrátia popoludňajšie intervaly medzi spojmi na linkách 725 a 737.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viac spojov do obcí pri Bratislave

Do Rovinky a Dunajskej Lužnej pôjdu autobusy v čase od 13:55 do 16:05 každých päť až desať minút, v čase od 16:05 do 18:05 každých desať minút a od 18:05 do 20:05 rovnomerne v 20-minútovom intervale.

„Linka 725 do Miloslavova je v poobednej špičke posilnená zo 60-minútového intervalu na 30-minútový interval," konštatuje dopravca.

Linka 737 do Kalinkova, Hamuliakova a Šamorína bude v najsilnejšom čase posilnená na 15-minútový interval.

Počas školských prázdnin skrátia intervaly na linkách 725 a 727 zo súčasných 60 minút na 30 minút.

„Týmto krokom dokážeme zabezpečiť pohodlnejšie cestovanie aj pre obyvateľov Rovinky a Dunajskej Lužnej," priblížil dopravca.

Poobedné posilnenie liniek prichádza po septembrovom skrátení intervalov z Dunajskej Lužnej a Rovinky v rannej špičke na päť minút. Cestovné poriadky všetkých liniek a garancia nadväznosti sú zverejnené na webovej stránke IDS BK.

Najväčšou zmenou v rámci IDS BK je Reformný grafikon vlakovej dopravy 2022/2023, ktorý ovplyvnil vo veľkej miere regionálnu autobusovú dopravu.

„Na linkách S50, S60 a S70 je zavedený pravidelný 30-minútový interval v špičke pracovných dní a 60-minútový interval v sedle pracovných dní a počas voľných dní," uvádza dopravca.

Linka S20 má cestovný poriadok pripravený na modernizáciu železničnej trate Bratislava – Devínska Nová Ves – Malacky – Kúty. Linka S55 premáva novou trasou Bratislava-Petržalka – Pezinok s hodinovým intervalom v špičke pracovných dní. Linka S65 je zrušená.

„Novinkou je zavedenie expresných liniek R20, R50, R60 a R70 a zaradenie rýchlikov Bratislava – Trenčín – Žilina do IDS BK," dodáva dopravca.

Nadväznosť na vlaky

V regionálnej autobusovej doprave menia odchody na takmer všetkých linkách nadväzných na vlaky.

„Samostatnou kapitolou sú zásadné úpravy na linkách v úseku Bratislava – Rovinka – Dunajská Lužná, kde prichádza k výraznému posilneniu v poobednej špičke na linkách 725, 727 a 737," konštatuje dopravca.

Zavádzajú tiež nové linky 622 (spájajúca zastávku Bratislava, Bajkalská s novou časťou Bernolákova) a 648 (spoje spájajúce Senec so Zlatými Klasmi cez Kráľovú pri Senci). Pridávajú viaceré zastávky a úpravou prešli aj regionálne nočné linky. V MHD Bratislava upravia nočné linky a premenujú tri zastávky.