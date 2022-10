Incidenty sa opakovane odohrávajú v priestoroch budovy na Šafárikovom námestí pred turniketmi.

BRATISLAVA. Polícia vyšetruje obťažovanie študentiek v budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

TASR to potvrdila hovorkyňa UK Lenka Miller. Situáciou sa zaoberajú policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I, priblížil bratislavský krajský hovorca Szeiff.

Bezpečnosť študentov a študentiek je podľa hovorkyne UK Lenky Miller pre univerzitu prvoradá.

"Aj z tohto dôvodu sme vstupy do budovy na Šafárikovom námestí zabezpečili turniketmi a kamerovým systémom. Študentky a študentov, ktorí majú v budove prednášky, sme upozornili e-mailom. Incidenty aktuálne vyšetruje polícia," priblížila Miller.

"Právnická fakulta UK nám zaslala informáciu o incidentoch, ktoré sa opakovane odohrávajú v priestoroch budovy na Šafárikovom námestí pred turniketmi. Ide o obťažovanie študentiek neznámou osobou," uviedol jeden z dekanov v liste, ktorý má TASR k dispozícii.

V mailovej komunikácii študentov a kolegov požiadal, aby dbali na bezpečnosť seba a svojho okolia a incidenty tohto druhu nahlásili polícii, vrátnikovi aj vedeniu fakulty.

"Stála som pred školou a pozerala sa do telefónu, keď som odrazu mala jeho hlavu na ramene, vbehla som naspäť do budovy. V priebehu dvoch minút pribehlo dovnútra ďalších asi sedem dievčat, spoločne sme sa vybrali k vrátnikovi, keď muž vbehol aj do átria," priblížila jedna z obetí pre portál Refresher.sk, ktorý na prípad tiež upozornil.