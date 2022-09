Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva v Bratislave v komunálnych voľbách 2022

Spojené regionálne voľby budú 29. októbra 2022.

Volebný obvod č. 1



1. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch., 47 r., starostka, urbanistka, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

2. Daniela Barnová, Mgr., 44 r., osobná bankárka, Republika

3. Miroslava Bátovská, Bc., 47 r., Projektová manažérka, Demokratická strana, Ods, Spolu - občianska demokracia, Šanca

4. Adam Berka, Mgr. art., 40 r., architekt, poslanec mestského a miestneho

zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

5. Ľubomír Boháč, Ing. arch., 65 r., architekt, urbanista, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

6. Nina Borguľová Maliti, Ing., 41 r., podnikateľka, Hlas - sociálna demokracia

7. Allan Böhm, JUDr., 60 r., advokát, Strana obcí a miest - som Slovensko

8. Michal Čambal, 43 r., obchodník, Život - národná strana

9. Marek Fedor, Mgr., 45 r., právnik, Hlas - sociálna demokracia

10. Martin Gajdoš, Ing. arch., 44 r., architekt, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

11. Dalibor Gergeľ, Pharm.Dr., CSc., 58 r., vedecký pracovník v oblasti medicíny,

Starostovia a nezávislí kanditáti

12. Gábor Grendel, Mgr., 42 r., poslanec parlamentu, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

13. Katarína Hatráková, PhDr., 47 r., poslankyňa parlamentu, Kresťanská únia

14. Michaela Hornáčková, 32 r., asistentka, Život - národná strana

15. Martin Hutta, Mgr., 34 r., právnik, Starostovia a nezávislí kanditáti

16. Ingrid Charvátová, PhDr., 52 r., riaditeľka MŠ, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov

17. Samuel Janec, MUDr., MPH., 70 r., lekár, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

18. Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., 69 r., poslanec parlamentu, Smer - sociálna

demokracia, Slovenská národná strana

19. Oskar Kaman, Ing., 40 r., ekonóm, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

20. Dana Kleinert, Mgr. art., 48 r., dizajnérka a konzultantka projektov, poslankyňa

miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a

solidarita

21. Gabriel Kollár, Ing., 70 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska (sms)

22. Vladimír Kovalčík, 65 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms)

23. Eliška Kubíková, doc.et.doc. MUDr., PhD., MPH, 63 r., lekárka, Hlas - sociálna

demokracia

24. Naďa Lazarová, Mgr., 60 r., redaktorka, novinárka, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

25. Peter Lipták, MUDr., 62 r., lekár, Srdce - slovenská národná jednota - strana

vlastencov

26. Milan Lopašovský, PharmDr., 58 r., diplomat, Strana moderného Slovenska (sms)

27. Zuzana Luhová, Ing., 56 r., podnikateľka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

28. Anton Marcinčin, Ing., PhD., 54 r., ekonóm, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

29. Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia

Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia

(kú), zmena zdola

30. Anton Molnár, Ing., 44 r., hovorca a riaditeľ komunikácie, Strana obcí a miest - som Slovensko

31. Barbora Oráčová, PaedDr., PhD., 50 r., poslankyňa mestskej časti, odborná

koordinátorka projektu v oblasti sociálnych služieb, nezávislá kandidátka

32. Vladimír Palko, Mgr., 41 r., historik, Kresťanská únia

33. Tomáš Pokorný, Ing., 35 r., stavebný dozor, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

34. Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 39 r., expertka pre podporu podnikateľov, Smer, Slovenská národná strana

35. Peter Ružinský, 54 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

36. Peter Sokol, Ing., 63 r., dôchodca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

37. Miloš Sušarský, JUDr. Ing., LL.M., 61 r., podnikateľ, Republika

38. Darina Šipošová Ďurianová, Mgr., 47 r., pedagogička, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

39. Jana Španková, Ing., 58 r., vedúca oddelenia dopravy a zivotného prostredia,

Starostovia a nezávislí kanditáti

40. Radoslav Števčík, Mgr., 52 r., tajomník filozofickej fakulty, Starostovia a nezávislí kanditáti

41. Romana Tabak, Bc., 31 r., poslankyňa parlamentu, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

42. Robert Thomas, Ing., PhD., 39 r., ekonóm, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

43. Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

44. Martina Uličná, Mgr., 48 r., učiteľka, vicestarostka, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

45. Matej Vagač, Ing., 54 r., stavebný inžinier, mestský a miestny poslanec, Team

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

46. Monika Vašečková, Mgr., 45 r., zdravotná sestra, Strana obcí a miest - som

Slovensko

47. Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - národná strana

48. Jarmila Vidová, Ing., PhD., MBA, 55 r., vysokoškolská učiteľka, Strana moderného Slovenska (sms)

49. Martin Winkler, Mgr., 47 r., manažér, Team Bratislava, Progresívne Slovensko,

Sloboda a solidarita

50. Rastislav Železník, JUDr., 56 r., právnik, Hlas - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia štyria poslanci.

Volebný obvod č. 2

1. Milan Černý, Ing., 45 r., stavebný inžinier, Strana obcí a miest - som Slovensko

2. Ján Duranský, 56 r., prednosta okresného úradu, Strana obcí a miest - som

Slovensko

3. Iveta Fratričová, PhDr., 65 r., dôchodkyňa, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Izabella Jégh, 72 r., kultúrna pracovníčka, Starostovia a nezávislí kanditáti

5. Radovan Kazda, Ing., 50 r., vydavateľ, Nova, Občianska konzervatívna strana,

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

6. Mikuláš Krippel, Mgr., PhD., 36 r., univerzitný učiteľ, podpredseda samosprávneho kraja, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

7. Pavol Kubiš, 58 r., štátny zamestnanec, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

8. Zoran Kupkovič, Mgr., 36 r., dopravný expert, Hlas - sociálna demokracia

9. Roman Lamoš, Ing., 39 r., stavebný inžinier, projektant, poslanec mestského

zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

10. Alžbeta Ožvaldová, PhDr., 61 r., podpredsedníčka samosprávneho kraja,

Starostovia a nezávislí kanditáti

11. Ladislav Rosival, Mgr., 54 r., informatik, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

12. Tamara Stohlová, MSc., 33 r., environmentalistka, Team Bratislava, Progresívne

Slovensko, Sloboda a solidarita

13. Juraj Štvrtecký, 69 r., kapitán, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

strana

14. Norbert Takács, Ing., MBA, 46 r., stavebný dozor, Hlas - sociálna demokracia

15. Boris Vereš, 42 r., bankový policajt, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci

Volebný obvod č. 3



1. Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas - sociálna demokracia

2. Veronika Biksadská, Mgr. 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

3. Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho

zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

4. Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, nezávislý kandidát

5. Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a producent, Hlas - sociálna demokracia

6. Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér , Hlas - sociálna demokracia

7. Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva,

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

8. František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riaditeľ, manažér, predseda predstavenstva, Tím Ružinov

9. Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., občianska aktivistka, Demokratická strana, Ods -

občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

10. Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, systémový inžinier, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

11. Marek Gabonay, Mgr., 43 r., manažér IT spoločnosti, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

12. Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca starostu, Tím Ružinov

13. Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický pracovník, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

14. Nikola Gečevský, 45 r., veliteľ hasičského zboru a koordinátor záchranných

zložiek, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia

Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia

(kú), zmena zdola

15. Miloslav Hrádek, JUDr. Mgr., LL.M., 48 r., kontrolór v samospráve, Starostovia a

nezávislí kanditáti

16. Janka Hrádková, Ing. Mgr., 46 r., administratívna zamestnankyňa, Starostovia a nezávislí kanditáti

17. Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, starosta, Tím Ružinov

18. Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Domov národná strana

19. Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny manažér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

20. Branislav Kaliský, Ing. arch., 54 r., architekt, Nova, Občianska konzervatívna

strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

21. Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia

22. Igor Kopecký, Ing., 65 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

23. Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., marketingový manager, Smer - sociálna

demokracia, Slovenská národná strana

24. Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, učiteľ, Demokratická strana, Ods - občianskidemokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

25. Andrea Kováčová, 46 r., lektorka anglického jazyka, Srdce - slovenská národná

jednota - strana vlastencov

26. Monika Kozelová, Mgr., 61 r., poslankyňa parlamentu, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska Obyčajní ľudia a

nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

27. Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna radkyňa, nezávislá kandidátka

28. Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., poradca pre oblasť sociálnych vecí, Team

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

29. Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

30. Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

31. Marián Megyes, 54 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

32. Matúš Meheš, JUDr., 42 r., advokát, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

33. Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, Nova, Občianska konzervatívna strana,

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

34. Rudolf Orlický, 72 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

strana

35. Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca starostu, Tím Ružinov

36. Dušan Pekár, JUDr. Ing., 58 r., dlhový poradca, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

37. Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysokoškolská pedagogička, Tím Ružinov

38. Karol Rebro, Ing. arch., 76 r., architekt, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

39. Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, vodič autobusu, Demokratická strana, Ods, Spolu - občianska demokracia, Šanca

40. Simona Silvia Richterová, 22 r., študentka, Team Bratislava, Progresívne

Slovensko, Sloboda a solidarita

41. Denisa Saková, Ing., PhD., 46 r., poslankyňa, Hlas - sociálna demokracia

42. Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, Tím Ružinov

43. Adam Síth, 23 r., študent, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

44. Peter Strapák, 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát

45. Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., poradkyňa, špecialistka, Hlas - sociálna demokracia

46. Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., ochranárka, poslankyňa miestneho

zastupiteľstva, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

47. Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., kontrolór, advokát, Starostovia a nezávislí

kanditáti

48. Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej firmy, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

49. Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., architektka, poslankyňa mestského

zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

50. Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát

51. Jakub Vallo, MUDr., 38 r., lekár, anesteziológ, poslanec mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

52. Jozef Valovič, PaedDr., 70 r., futbalový tréner, Starostovia a nezávislí kanditáti

53. Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec mestskej časti, projektový manažér, Sme

rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,

Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti.

regióny

54. Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38 r., právnik, Hlas - sociálna demokracia

55. Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35 r., hlavný štátny radca, geológ, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Vo volebnom obvode sa volí sedem poslancov.

Volebný obvod č. 4

1. Milan Antolík, Bc., 62 r., projektant, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

2. Jozef Augustín, Ing., 67 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

3. Margaréta Cehláriková, PhDr., 51 r., riaditeľka kancelárie, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

4. Michal Gajdula, 35 r., podnikateľ, Hlas - sociálna demokracia

5. Martin Kuruc, JUDr. Ing., 48 r., starosta, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

6. Miroslav Macko, Mgr., 46 r., konzultant kybernetickej bezpečnosti, Team

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

7. Richard Nemec, Ing., 50 r., poslanec parlamentu, Nova, Občianska konzervatívna

strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

8. Andrej Ravasz, 40 r., živnostník, nezávislý kandidát

9. Milan Šindler, Ing., 63 r., živnostík, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

10. Jana Štrbková, Mgr., 44 r., štátna zamestnankyňa, Demokratická strana, Ods -

občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

11. Juraj Štubniak, Ing., 63 r., štatutár OZ, Národ a spravodlivosť - naša strana

12. Martin Šuch, Ing., 37 r., manažér, Hlas - sociálna demokracia

13. Zuzana Žáková Rajterová, 36 r., referentka, Strana obcí a miest - som Slovensko

14. Marián Žerjava, Ing., 56 r., štátny radca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.

Volebný obvod č. 5

1. Adam Augustín, Mgr., 42 r., IT manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

2. Katarína Augustinič, Ing., 40 r., dopravná inžinierka, poslankyňa mestského

zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

3. Andrej Árva, Ing., 40 r., projektový manažér, Starostovia a nezávislí kanditáti

4. Karol Bujaček, Ing., 37 r., programátor, občiansky aktivista, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

5. Matúš Čupka, Mgr., 35 r., vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

6. Radúz Dula, Mag. (FH), PhD., 43 r., generálny riaditeľ , Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

7. Branislav Filipovič, PhDr., MBA, 44 r., vicestarosta, manažér, aktivista, nezávislý

kandidát

8. Pavol Galamboš, Ing., 58 r., ekonóm, Skúsme to inak

9. Slavomíra Henčeková, Mgr., Ph.D., LL.M., 32 r., právnička, asistentka poslanca

parlamentu, aktivistka, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola,

demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova,

kresťanská únia

10. Ivan Ištvánffy, Ing., EUR ING, 49 r., konzultant, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

11. Tomáš Korček, JUDr., PhD., LL.M., 46 r., právnik, aktivista, poslanec mestského

zastupiteľstva, nezávislý kandidát

12. Christián Kraus, Mgr., 30 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

13. Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta mestskej časti, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

14. Ľubomír Kuzma, Mgr., 40 r., riaditeľ dátového centra, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

15. Tomáš Kvart, 52 r., realitný sprostredkovateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

16. Peter Kysela, Ing., 38 r., ekonóm, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

17. Patrick Lutter, Ing., 53 r., environmentálny poradca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

18. Štefan Marušák, Ing., 69 r., ekonóm, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

19. Dana Michalková, Ing., 50 r., pedagogička, mediátorka, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

20. Jindřich Michoň, Ing., 65 r., štátna služba, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

21. Richard Mikulec, JUDr., 46 r., právnik, Starostovia a nezávislí kanditáti

22. Jakub Mrva, Ing., 38 r., ochranár, ekonóm, poslanec mestského zastupiteľstva,

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

23. Oľga Rabajová, Ing., 61 r., projektantka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

24. Zuzana Rattajová, Ing., 41 r., ekonómka, kultúrna aktivistka, poslankyňa

samosprávneho kraja, nezávislá kandidátka

25. Peter Schlosser, Dr. Ing., 62 r., dopravný inžinier, Starostovia a nezávislí kanditáti

26. Mário Schwab, Ing., 50 r., generálny tajomník služobného úradu, Strana obcí a

miest - som Slovensko

27. Michal Simon, Ing., 36 r., podnikateľ, Hlas - sociálna demokracia

28. Július Tandlmár, 69 r., dôchodca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

29. Simona Timková, 29 r., obchodná riaditeľka, Demokrati Slovenska

30. Peter Vaškovič, Ing. arch., 59 r., architekt-urbanista, Starostovia a nezávislí

kanditáti

31. Martin Vlačiky, Mgr. PhD., 40 r., geológ-paleontológ, ochranár, aktivista, poslanec mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

32. Stanislav Winkler, Ing., 65 r., manažér, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

33. Ingrid Zajacová, JUDr., 28 r., právnička, Hlas - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia štyria poslanci.

Volebný obvod č. 6

1. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr., 43 r., viceprimátorka hlavného mesta, Team

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

2. Richard Bittner, PhDr., 35 r., ekonóm, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

3. Michal Feik, Ing., 42 r., riaditeľ odboru komunikácie a propagácie samosprávneho

kraja, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

4. Martin Frajka, Mgr., 28 r., obchodný manažér, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

5. Jana Hlavová, Ing., 38 r., krajinná architektka, urbanistka, občianska aktivistka,

Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia

Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia

(kú), zmena zdola

6. Matej Hraško, Ing., 42 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

7. Rudolf Ivičič, Mgr., 67 r., lesník, Srdce - slovenská národná jednota - strana

vlastencov

8. Jozef Kadlečík, RNDr. et Mgr., 68 r., vysokoškolský učiteľ, Starostovia a nezávislí

kanditáti

9. Monika Luknárová, Mgr., 52 r., riaditeľka kultúrneho centra, nezávislá kandidátka

10. Róbert Pajdlhauser, Ing., 55 r., zástupca starostu, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

11. Peter Pilinský, Mgr., 50 r., enviromentalista, nezávislý kandidát

12. Ján Polakovič, PhDr., 33 r., poslanec miestneho zastupiteľstva, manažér, nezávislý kandidát

13. Peter Smižanský, Ing., 55 r., poistný maklér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

14. Viliam Srdoš, MUDr., 52 r., lekár, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volia dvaja poslanci.

Volebný obvod č. 7

1. Monika Debnárová, Ing., 46 r., projektová manažérka, nezávislá kandidátka

2. Milin Kanuščák, Ing., 51 r., stavebný inžinier, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

3. Juraj Ondruška, Ing., PhD., 40 r., vysokoškolský pedagóg, vedecko-výskumný

pracovník, nezávislý kandidát

4. Michal Vlček, Ing., 42 r., starosta, nezávislý kandidát

5. Jaroslav Žitný, Bc., 29 r., prémiový bankár, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

Volebný obvod č. 8

1. Jana Jakubkovič, JUDr., 37 r., právnička, manažérka, nezávislá kandidátka

2. Ľubica Kolková, Ing., 61 r., starostka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko,

Sloboda a solidarita

3. Rastislav Kunst, Mgr., 50 r., riaditeľ základnej školy s materskou školou, Sme

rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,

Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti.

regióny

4. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 42 r., komunálny právnik, Hlas - sociálna demokracia

5. Zuzana Šubová, Ing., 53 r., ekonómka , Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

Volebný obvod č. 9

1. Viera Haruštiaková, 59 r., upratovačka, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

2. Dárius Krajčír, 35 r., starosta, Strana obcí a miest - som Slovensko

3. Martina Síthová, Bc., 30 r., administratívna pracovníčka, Hlas - sociálna

demokracia

4. Veronika Veslárová, Mgr., 34 r., manažérka opatrovateľskej služby v domácnosti,

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

5. Ján Žatko, Ing., 64 r., hlavný štátny radca, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

Volebný obvod č. 10

1. Štefan Bednár, Ing., 74 r., stavebný inžinier, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

2. Igor Čajka, Mgr., 48 r., sociálny pedagóg, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

3. Dávid Dej, Bc., 26 r., študent VŠ, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

4. Martin Dorčák, Mgr., 44 r., asistent poslanca, Hlas - sociálna demokracia

5. Branislav Ďurčo, JUDr., 43 r., právnik, Hlas - sociálna demokracia

6. Peter Hanulík, Ing., 62 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát

7. Juraj Káčer, Ing., 37 r., ekonóm, Strana obcí a miest - som Slovensko

8. Ivan Kotúček, 52 r., asistent poslanca, marketér, Nova, Občianska konzervatívna

strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

9. Ľuboš Krajčír, PhDr., 36 r., poslanec parlamentu, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

10. Daniela Lelkes, MBA, MSc, 58 r., manažérka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

11. Ingrid Letifi, Ing., 55 r., živnostníčka, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

12. Marián Podoba, 60 r., podnikateľ, Republika

13. Viera Psotková, Mgr., 51 r., IT analytička, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

14. Štefan Richtárik, 61 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

15. Juraj Strempek, Ing., 41 r., kontrolór, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

16. Michal Vavro, Mgr., 50 r., športový tréner, pedagóg, Demokrati Slovenska

17. Zdenka Zaťovičová, Mgr., 45 r., námestníčka primátora, Strana obcí a miest - som Slovensko

Vo volebnom obvode sa volia traja poslanci.

Volebný obvod č. 11

1. Igor Bendík, Ing., 46 r., kontrolór, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena

zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),

nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

2. Dana Čahojová, MUDr., 60 r., starostka, Starostovia a nezávislí kanditáti

3. Igor Furdík, RNDr., 75 r., diplomat, Hlas - sociálna demokracia

4. Petra Hudáková, JUDr., 40 r., právnička a manažérka, poslankyňa miestneho

zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

5. Eduard Hulík, JUDr. Ing., 60 r., právnik - advokát, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

6. Ľuboslav Kašuba, JUDr., 54 r., aktivista za spravodlivosť, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

7. Ján Krošlák, 48 r., poslanec parlamentu, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

8. Ivana Luptáková, 54 r., pracovníčka Back Office, Republika

9. Peter Magát, Ing., 56 r., manažér, ekonóm, Starostovia a nezávislí kanditáti

10. Martin Masár, Ing., 38 r., manažér prípravy investícií, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

11. Péter Palásti, Ing., 30 r., projektový manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

12. Simona Petrík, Mgr., 39 r., podnikateľka, aktivistka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

13. Branislav Rusnák, 47 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

14. Ľubomír Scherhaufer, Ing., 80 r., dôchodca, Slovenská ľudová strana Andreja

Hlinku

15. Alena Schinglerová, PhDr., 50 r., projektová manažérka, Smer - sociálna

demokracia, Slovenská národná strana

16. Monika Solárová, Ing., 48 r., ekonómka, Hlas - sociálna demokracia

17. Monika Šoková, Ing. Mgr., 32 r., projektová manažérka, Smer - sociálna

demokracia, Slovenská národná strana

18. Marcel Zajac, Mgr., 53 r., živnostník, Nova, Občianska konzervatívna strana,

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

19. Branislav Záhradník, JUDr. PhDr., 49 r., zástupca starostky, Starostovia a nezávislí kanditáti

Vo volebnom obvode sa volia traja poslanci.

Volebný obvod č. 12

1. Lukáš Baňacký, Ing., 43 r., starosta, Strana obcí a miest - som Slovensko

2. Monika Jankovičová, JUDr., 51 r., energetická ombudsmanka, právnička, Sme

rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,

Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti.

regióny

3. Radoslav Olekšák, Mgr. Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Igor Polakovič, 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser,

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

Volebný obvod č. 13

1. Jozef Krúpa, Ing., 59 r., starosta, Strana obcí a miest - som Slovensko

2. Róbert Martauz, Ing., 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

3. Roman Weinštuk, Ing., 54 r., ekonóm, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec.

Volebný obvod č. 14

1. Gabriela Ferenčáková, 68 r., starostka, Strana obcí a miest - som Slovensko

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec

Volebný obvod č. 15

1. Ivan Bielik, PhDr. Mgr., MPH, MHA, 68 r., odborný asistent, Republika

2. Peter Kresák, doc. JUDr., CSc., 68 r., právnik, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

3. Zuzana Mészárosová, 51 r., realitná poradkyňa, Národná koalícia / nezávislí

kandidáti

4. Ján Sališ, Ing., 32 r., obchodný manažér, Hlas - sociálna demokracia

5. Miloslav Šegeda, 46 r., energetik, Srdce - slovenská národná jednota - strana

vlastencov

6. Jozef Uhler, JUDr. Mgr., 46 r., starosta, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec

Volebný obvod č. 16

1. Ivana Antošová, Mgr., 53 r., riaditeľka odboru, Hlas - sociálna demokracia

2. Augustín Arnold, Ing., 65 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

3. Vladimír Bajan, Ing., 62 r., ekonóm, Hlas - sociálna demokracia

4. Denis Barna, PhDr., 45 r., riaditeľ školy, Sme rodina, Kresťanskodemokratické

hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek.

Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

5. Alena Borotovská, Mgr., 57 r., technička, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

6. Ján Bučan, Mgr., 42 r., generálny riaditeľ, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

7. Daniel Budaj, Ing., MSc., 31 r., ekonóm, Nova, Občianska konzervatívna strana,

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

(oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

8. Martin Čambalík, Mgr., 43 r., komunikačný manažér, Starostovia a nezávislí

kanditáti

9. Matej Dančo, PhDr., MBA, 38 r., strategický manažér, Demokratická strana, Ods, Spolu - občianska demokracia, Šanca

10. Miroslav Dragun, 33 r., športový funkcionár, Starostovia a nezávislí kanditáti

11. Martina Dulajová, PhDr., 43 r., podnikateľka, občianska aktivistka, nezávislá

kandidátka

12. Oskar Dvořák, Mgr., 31 r., expert na zdravotníctvo, Team Bratislava, Progresívne

Slovensko, Sloboda a solidarita

13. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 59 r., moderátorka, Hlas - sociálna demokracia

14. Milena Fejerová, MgA, 61 r., mediálna manažérka, mediátorka, Demokratická

strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia,

Šanca

15. Gabriel Fekete, Mgr., 53 r., IT manažér, Demokratická strana, Ods - občianski

demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

16. Stanislav Fiala, 63 r., odborník na kontrolnú činnosť samosprávy, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

17. Juraj Galbavý, Ing., 49 r., lesný inžinier - projektant, Slovenská ľudová strana

Andreja Hlinku

18. Marian Greksa, Mgr., 63 r., slobodný umelec, Hlas - sociálna demokracia

19. Henrich Haščák, JUDr., 46 r., právnik, špecialista v štátnom podniku, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

20. Darina Havrlentová, doc. PhDr., PhD., 65 r., dôchodkyňa, Národná koalícia /

nezávislí kandidáti

21. Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

22. Fridrich Hláva, PhDr., 79 r., slobodné povolanie, Hnutie občan národ spravodlivosť

23. Filip Hochel, 44 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

24. Peter Hochschorner, 70 r., tréner vodného slalomu, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

25. Martin Hollý, Ing., 48 r., živnostník, ekonóm, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

26. Stanislav Horínek, Ing., 70 r., dôchodca, nezávislý kandidát

27. Ján Hrčka, Ing., 42 r., starosta, nezávislý kandidát

28. Jana Hrehorová, 41 r., zástupkyňa starostu, nezávislá kandidátka

29. Jozef Chajdiak, Mgr. Ing., 40 r., softvérový architekt, právnik, aktivista, Nova,

Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska,

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena

zdola

30. Marián Chmelár, Bc., 62 r., SZČO, Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko

31. Lenka Jakubčová, Mgr., 38 r., advokátka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

32. Iveta Jančoková, Mgr., 38 r., zástupkyňa starostu, nezávislá kandidátka

33. Emil Jankovič, 46 r., chemik, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

strana

34. Erik Jankovič, Mgr., 32 r., chemik-operátor, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

35. Ľubomír Kaliský, Bc., 30 r., podnikateľ, Hlas - sociálna demokracia

36. Ján Karman, Ing, 40 r., stavebný inžinier, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

37. Andrej Kaššiak, 48 r., obchodník, Republika

38. Branislav Kleinert, Ing., 32 r., energetik - konateľ spoločnosti, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

39. Daniel Klimovský, doc. PhDr., PhD., 42 r., vysokoškolský pedagóg, Team

Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

40. Martin Kližan, 33 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

41. Tatiana Kratochvílová, Ing., 63 r., viceprimátorka hlavného mesta, poslankyňa

miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a

solidarita

42. Denisa Krásna, Mgr., 46 r., štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

43. Jakub Kuruc, 29 r., odborný referent v oblasti verejnej správy, Team Bratislava,

Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

44. Peter Majtán, PhDr. JUDr., PhD., 44 r., bezpečnostný analytik, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

45. Roman Masár, Ing., 60 r., technický riaditeľ, Hlas - sociálna demokracia

46. Peter Miklušičák, Mgr., PhD., 36 r., predseda tenisového zväzu, Hlas - sociálna

demokracia

47. Tatiana Mikušová, Ing., 66 r., riaditeľka združenia pre regionálny rozvoj, Sme

rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,

Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti.

regióny

48. Ladislav Mohnaczký, Ing., 77 r., dôchodca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

49. Juraj Mravec, JUDr. Ing., PhD., MBA, 41 r., vysokoškolský pedagóg, právnik,

zástupca vlastníkov bytového domu, nezávislý kandidát

50. Emil Mucha, Mgr., 50 r., projektový manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

51. Ľubomír Nemček, JUDr., 54 r., advokát, Hlas - sociálna demokracia

52. Libuša Nicholson, JUDr. Mgr., 39 r., občianska aktivistka, Starostovia a nezávislí

kanditáti

53. Beata Novomeská, Mgr., 43 r., učiteľka , Socialisti.sk

54. Eva Novotová Verešová, 41 r., manažérka ľudských zdrojov, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

55. Lýdia Ovečková, Ing., 44 r., ekonómka, občianska aktivistka, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

56. Jakub Pajan, Mgr., 30 r., projektový manažér, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

57. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Mgr. art., 62 r., dizajnérka, protikorupčná aktivistka,

Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia

Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia

(kú), zmena zdola

58. Lucia Plaváková, JUDr., PhD., 38 r., právnička a aktivistka, Team Bratislava,

Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

59. Ľuboslava Pokorná, Ing., 58 r., maklérka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

60. Jana Púčiková, Ing., 50 r., dobrovoľne nezamestnaná, Demokrati Slovenska

61. Jana Raganová, 45 r., manažérka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

62. Hilda Rubintová, Ing., 57 r., zamestnankyňa v štátnej správe, Sme rodina,

Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség -

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

63. Michal Sabo, Mgr., 40 r., environmentálny aktivista, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

64. Adam Sarlós, 30 r., projektový manažér, cykloaktivista, Team Bratislava,

Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

65. Katarína Sklenková, 43 r., ekonómka, občianska aktivistka, Nova, Občianska

konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

66. Blanka Slaninová, JUDr., 69 r., podnikateľka, Kotlebovci - ľudová strana Naše

Slovensko

67. Ľuboš Sobota, Bc., 49 r., energetik, zástupca vlastníkov, nezávislý kandidát

68. Pavol Škápik, Mgr., 37 r., generálny riaditeľ, poslanec miestneho zastupiteľstva,

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

69. Matej Števove, Mgr., 42 r., hovorca mestskej časti, občiansky aktivista, Nova,

Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska,

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena

zdola

70. Rastislav Štrbka, MBA, LL.M., 40 r., urbanista, Demokratická strana, Ods -

občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca

71. Monika Štujberová, JUDr., 34 r., právnička, špecialistka na obchodné právo, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení,

Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti.

regióny

72. Petronela Tomanová, Ing., 46 r., ekonómka, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

73. Dominik Tóth, 37 r., športový funkcionár, Starostovia a nezávislí kanditáti

74. Ivan Uhlár, Mgr., 38 r., advokát, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena

zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),

nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

75. Mária Urbánková, Ing. arch., PhD., 64 r., architektka, nezávislá kandidátka

76. Milan Vetrák, JUDr., PhD., 47 r., právnik, protikorupčný aktivista, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola

77. Robert Vittek, 40 r., športovec, Starostovia a nezávislí kandidáti

78. Martin Vrabec, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, Hlas - sociálna demokracia

79. Bronislav Weigl, Ing., 66 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

národná strana

80. Dušan Zámečník, Mgr., 43 r., vedúci zmeny, Hlas - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí desať poslancov.

Volebný obvod č. 17

1. Radovan Jenčík, 44 r., poslanec mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát

2. Lucia Tuleková Henčelová, PhDr., PhD., 42 r., starostka, Team Bratislava,

Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

