Zvyšky Istropolisu odstránia do konca roka

Developer pokračuje v búraní Istropolisu a pracuje na územnom rozhodnutí pre nový projekt.

BRATISLAVA. Developer Immocap pokračuje v asanácii budovy Istropolisu spolu s výškovou administratívnou budovou bývalého Domu odborov na Trnavskom mýte v Bratislave.

Ako informuje v tlačovej správe, práce sa rozbehli odstraňovaním fasády a od dnešného dňa demontážou objektu špeciálnym vysokým ramenom začnú odstraňovať samotnú stavbu.

Práce na výškovej budove by mali trvať do konca tohto roka, dokedy by mali byť obe stavby odstránené. Developer aktuálne pracuje na územnom rozhodnutí, ktoré by chcel získať počas budúceho roka.

Investor deklaruje, že celá asanácia bude postupná a veľmi opatrná, aby čo najviac znížili negatívne vplyvy súvisiace s prácami.

„Príprava projektu Nový Istropolis sa dostala do fázy, ktorá so sebou, žiaľ, prináša aj nepríjemné vplyvy v podobe dočasného zvýšenia hluku a prašnosti, ale to najnáročnejšie obdobie by malo byť už za nami,“ doplnil CEO spoločnosti Immocap Martin Šramko.

Asanačné rameno, ktoré dokáže pracovať vo veľkej výške, je vybavené zabudovanými zavlažovacími tryskami na zníženie prašnosti. Tú bude zhotoviteľ eliminovať aj dodatočnými vodnými zdrojmi na úrovni terénu, vrátane vodného dela, priblížil developer.

„V spolupráci s holandskými architektami KCAP, Cityförster a slovenským štúdiom Pantograph pokračujeme aj v projekčných prácach a prípravách na realizáciu Nového Istropolisu v predstavenom zámere,“ konštatuje investor s tým, že aktuálne pracuje na územnom rozhodnutí, ktoré by chcel získať počas budúceho roka.