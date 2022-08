Krajčír bude obhajovať post starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi

Kandidovať bude na kandidátke novej politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko.

BRATISLAVA. Doterajší starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Potvrdil to pre TASR. Kandidovať bude na kandidátke novej politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko.

"Povzbudzuje ma, že mnohé projekty, na ktorých Devínskej Novej Vsi záležalo, sa podarilo uskutočniť a ďalšie pripraviť pre začiatok realizácie. Som rád, že hoci pandémia načas zatiahla ručnú brzdu, v Devínskej Novej Vsi sme toho dokázali skutočne veľa," skonštatoval Krajčír.

V nasledujúcich rokoch by chcel podľa vlastných slov pri presadzovaní potrieb obyvateľov mestskej časti zúročiť štvorročné skúsenosti a poznatky z fungovania vzťahov na miestnej, mestskej, krajskej aj štátnej úrovni. V oblasti dopravy by sa mala napríklad zrealizovať výstavba turbookružnej križovatky Eisnerova na hlavnom vstupe do mestskej časti, "do hry" bolo vrátené aj vybudovanie terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Devínskej Novej Vsi.

Venovať sa chce tiež parkovaniu, pričom mestská časť by mala byť čoskoro súčasťou Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. Pokračovať chce v rozširovaní kamerového systému či v budovaní policajných staníc, ale tiež rozširovaní kapacít škôl a škôlok.