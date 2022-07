Droba má súpera, za bratislavského župana kandiduje štátny tajomník Velič

Podporujú ho strany Za ľudí, KDH a Sme rodina.

BRATISLAVA. Štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácieDušan Velič ohlásil svoju kandidatúru na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, s podporou strán Za ľudí, KDH a hnutia Sme rodina.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na tlačovej besede uviedol kľúčové oblasti, v ktorých vidí v súčasnosti problémy Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj ich riešenia. Ide o oblasti dopravy, zdravotníctva, školstva a životného prostredia.

„Ako štátny tajomník na ministerstve som pracoval so sekciami, ktoré riadia regionálny rozvoj, pripravujú stratégiu regionálneho rozvoja. Bratislavská župa je jedna z najefektívnejších, napriek tomu má problémy. Naša kampaň je založená na štyroch témach. Aby kraj bol prepojený, vzdelaný, zelený a zdravý," uviedol Velič.

Kraju podľa Veliča chýba vízia

Kraju podľa Veliča chýba vízia a proaktívny postoj riešenia problémov. „V súčasnosti chýba dať veciam víziu, nielen na štyri roky, ale aj ďalej, ísť za vecami systematicky. Mám pocit, že je to údržbársky postoj a my taký nechceme. My chceme zodpovedný postoj s víziou," povedal Velič.

Jednou z vízií má byť aj zlepšenie železničnej dopravy v kraji a snaha dostať isté kompetencie na riadenie regionálnych vlakov. „Ak máme regionálne autobusy, tak musíme mať aj regionálne vlaky. My potrebujeme doviesť vlaky do centra Bratislavy, na Filiálku na Trnavskom mýte," uviedol Velič.

Problém s učiteľmi a zamestnancami v zdravotníctve by chcel Dušan Velič okrem iného riešiť aj rôznymi formami benefitov.

„V Bratislavskom kraji je nedostatok učiteľov. Potrebujeme vytvárať benefity. Benefity, ktoré vie župa vytvárať bez toho, aby nemusela navyšovať svoj rozpočet. Ale zásadný benefit sú služobné byty. Služobné byty sú určite prioritou. Bratislavský samosprávny kraj má aj obrovské problémy so zdravotníkmi, so sestrami. Môžeme ísť len do benefitov, lebo do platov ako župa vieme vstupovať veľmi obmedzene. Skúsme spájať zdravotné zariadenie so sociálnymi zariadeniami a budovať integrované zariadenia," uviedol Velič.

Posledná šanca zachrániť Žitný ostrov

V otázke životného prostredia je podľa Veliča najväčším problémom úbytok pitnej vody, exhaláty z automobilov alebo skládka v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.

„Je to vec, ktorá nepočká. Som presvedčený, že ten župan, ktorý nastúpi, bude ten posledný, ktorý bude mať šancu zachrániť Žitný ostrov. Po ňom už bude neskoro," dodal Velič.