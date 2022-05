Cyklotrasy popri Morave spája ďalší cyklomost

Rieka Morava má čo ponúknuť turistom na oboch brehoch.

BRATISLAVA. “Pre nás tu bol koniec sveta. Na druhej strane Moravy bol iný svet. Niekedy sme počuli streľbu,” hovorí Wolfgang Gaida, 52-ročný starosta Hohenau an der March rakúskej dedinky ležiacej tesne pri hranici so Slovenskom, keď si spomína na život pred železnou oponou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako deti sa chodievali kúpať do rieky, ale vedeli, že stredom vedie hranica a že túto pomyselnú čiaru nesmú prekročiť. Za éry jeho starých rodičov, keď do miestneho cukrovaru chodievali pracovať Slováci z druhej strany Moravy, tu žilo zmiešané obyvateľstvo. „Keď idete na cintorín v Hohenau, neviete, či ste na Slovensku alebo v Rakúsku. Na slovenskej strane je to úplne rovnaké. Na obidvoch sú rovnaké mená.“