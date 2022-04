Staré Mesto dostalo od Taiwanu dar 250-tisíc dolárov na pomoc Ukrajine

Vyše polovica daru pôjde spriateleným ukrajinským mestám a zvyšok na pomoc Ukrajincom.

BRATISLAVA. Bratislavské Staré Mesto dostalo od Taiwanu dar vo výške 250 000 dolárov (229.631 eur) určený na pomoc Ukrajine.

Vyše polovica daru od Taipejskej reprezentačnej kancelárie poputuje spriateleným ukrajinským mestám, ktoré samosprávu požiadali o pomoc, zvyšok pôjde na pomoc Ukrajincom v Starom Meste. Pre TASR to uviedol hovorca mestskej časti Matej Števove.

Pre spriatelené ukrajinské mestá, ktoré samosprávu požiadali o pomoc, vyčlenila mestská časť 52 percent daru. "Finančné prostriedky sa využijú výlučne na nákup materiálnej pomoci, ako sú spacie vaky, deky, prikrývky, potraviny, prípadne iné komodity podľa požiadaviek miest a organizácií, ktoré so žiadosťou o pomoc oslovili mestskú časť," priblížil hovorca.

Zvyšné peniaze využije Staré Mesto na pomoc utečencom z Ukrajiny na svojom území. "Napríklad na vytvorenie podmienok na zaradenie detí z Ukrajiny do výučby v materských a základných školách, a to poskytnutím materiálnej pomoci so zabezpečením vyučovacích pomôcok, organizáciou školských klubov, kurzov a iných aktivít," načrtol Števove.

Finančné prostriedky plánujú použiť aj na organizovanie jazykových kurzov slovenského jazyka pre dospelých a deti z Ukrajiny v Staromestskej knižnici a staromestských kultúrnych centrách, ale aj na priamu sociálnu a materiálnu pomoc ukrajinským rodinám, ktoré bývajú na území mestskej časti. Ako pripomenul hovorca, jazykové kurzy už v staromestských inštitúciách fungujú takmer od vypuknutia vojnového konfliktu a prvom príleve utečencov do Bratislavy. Dodal, že spolupráca a vzájomná podpora Taiwanu a Starého Mesta má hlbšie korene.

