V Starom Meste otvoria dve komunitné azylové centrá pre ukrajinské rodiny

Jedno z centier bude v Zichyho paláci na Ventúrskej, druhé v Pistoriho Paláci na Štefánikovej.

BRATISLAVA. Bratislavské Staré Mesto otvorí v pondelok 21. marca dve komunitné azylové centrá pre deti z Ukrajiny a ich príbuzných.

Ako mestská časť informuje na sociálnej sieti, jedno z centier bude v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici, druhé bude v Pistoriho Paláci na Štefánikovej.

Otvorené budú od pondelka do piatka a viditeľne označené logom Ukrajine Friendly Spot.

V oboch centrách bude pripravený detský kútik.

„Pre dospelých tu bude miesto na oddych a stretnutia, ako aj informácie o možnostiach pomoci a podpory," uviedla mestská časť.

V Pistoroho Paláci bude tiež coworkingivé centrum a dočasná úschovňa batožiny. O chod centier sa budú starať pracovníci miestneho úradu, ale hľadajú aj pomoc dobrovoľníkov.

„Ako koordinátori by mohli pomôcť aj Ukrajinci. Za svoju prácu budú honorovaní, musia však splniť náležitosti potrebné pre zamestnanie sa na Slovensku - štatút dočasného útočiska, žiadosť o azyl, pracovné povolenie alebo potvrdenie o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Slovenskej republike," uzatvára mestská časť.

Od stredy 23. marca spúšťa Staromestská knižnica na Blumentálskej 10/A kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov. Informoval o tom hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Kurz je určený pre mládež a dospelých a prebiehať bude dvakrát do týždňa - v stredu od 10:00 do 11:30 a v piatok od 9:00 do 10:30.

Kurz povedú lektori z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského z Katedry slovenského jazyka a literatúry. „Na kurzy nie je potrebné registrovať sa. V prípade záujmu je možné zaradiť záujemcov aj v priebehu kurzu," uviedol Števove.

