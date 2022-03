Arriva očakáva úplné zabezpečenie regionálnych spojov do konca marca

Firma neočakáva ďalšie sankcie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.

BRATISLAVA. Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, po počiatočných problémoch deklaruje pokračujúcu stabilizáciu situácie.

Od februára sa vypravenosť spojov pohybuje od 98 do 100 percent, do konca marca by mala spoločnosť vedieť systém zastabilizovať.

Ďalšie sankcie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), objednávateľa regionálnej dopravy, preto neočakáva.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Myslím si, že to, čo sme sľúbili, že v priebehu marca bude situácia vyriešená, sa aj podarilo. Myslím si, že do konca marca budeme vedieť vo väčšej miere odstrániť aj nepatrné výpadky, ktoré vnímame, a systém absolútne zastabilizovať," povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.

Už bez krízového režimu

Spoločnosť nepredpokladá ani ďalšie zvýšenie sankcií, ktoré dosiahli podľa odhadov okolo 1,1 milióna eur. "Zatiaľ máme za to, že zmluvu plníme tak, aby sme ďalšie sankcie nemuseli dostať," poznamenal Ivan.

Do budúcna nevylučuje, že k drobným výpadkom dôjsť môže, napríklad pre chorobnosť vodičov, cestujúci v Bratislavskom kraji by to však nemali pocítiť tak výrazne, ako v minulosti. Spoje by však mali naďalej fungovať v štandardnom, teda nie krízovom režime, ako tomu bolo vlani v novembri a decembri.

Externé firmy v marci skončia

V rámci Bratislavského kraja pokračuje Arriva aj v obnove vozového parku, do mája by malo prísť ďalších viac ako 60 nových autobusov. Flotila by tak mala byť doplnená do polovice roka, v kraji by malo následne jazdiť viac ako 200 autobusov. Externé firmy na zabezpečenie obslužnosti využije Arriva už len do konca marca.

Arriva tak deklaruje dostatok autobusov, ale aj vodičov. Zazmluvnených má však aj ďalších vodičov na zabezpečenie fluktuácie, stabilizácie či náhrady v prípade nejakého výpadku. V prevažnej väčšine ide o vodičov z Bratislavského kraja, ale aj iných regiónov Slovenska.

"V menšom počte, okolo 20 až 25 ľudí, sme vedeli prijať z Ukrajiny a Gruzínska," doplnil Ivan. Zazmluvnenie ďalších nie je momentálne možné pre aktuálnu situáciu na Ukrajine. Pozitívne však Arriva hodnotí aj dosiahnutie dohody, ktorá pre vodičov vytvorila zázemie na Autobusovej stanici Nivy.

Dôvodom už nie je nedostatok vodičov, ale choroba

Stabilizáciu v doprave potvrdzuje aj BSK, podľa ktorého je počet nevypravených autobusov denne v súčasnosti na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim dopravcom.

"Ide rádovo o desať až 20 spojov z celkového počtu bezmála 2000. Dôvodom už nie je nedostatok vodičov, ale choroba, prípadne občasná technická porucha," uviedol Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK.

Kraj zároveň predpokladá, že vytvorením dostatočnej zálohy vodičov a kompletnou obnovou vozidlového parku budú aj tieto výpadky eliminované.

Kraj pripomína, že cestovanie verejnou dopravou je alternatívou k neustálemu nárastu cien pohonných hmôt, opomenúť netreba ani narastajúce náklady na prevádzku a údržbu áut. Podotýka pritom, že na rozdiel od individuálnej automobilovej dopravy je cena lístka vo verejnej doprave konečná.

"Kraj ceny cestovných lístkov v najbližšom období určite nebude zvyšovať," ubezpečuje Feik.

Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca.

Dopravca opakovane ubezpečoval, že problém vyrieši. Do marca platilo aj bezplatné cestovanie v regionálnej autobusovej doprave v kraji.