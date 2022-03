Mesto sa chystá na rekonštrukcie viacerých ulíc

Plánuje sa aj eekonštrukciu Trenčianskej ulice v úseku od Miletičovej po Bajkalskú ulicu v Ružinove.

BRATISLAVA. Bratislava obstaráva projektové dokumentácie na rekonštrukcie viacerých ulíc v hlavnom meste. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácií hlavného mesta SR Bratislava," uvádza sa v oznámení ÚVO.

Predmet zákazky je rozdelený do štyroch častí. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 178-tisíc eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 25. marca.

Prvou časťou obstarávania je projektová dokumentácia na rekonštrukciu Kaštieľskej ulice v Ružinove predpokladanej hodnote 40-tisíc eur.

Druhou je projektová dokumentácia na rekonštrukciu Trenčianskej ulice v úseku od Miletičovej po Bajkalskú ulicu v Ružinove v predpokladanej hodnote 40-tisíc eur, treťou je projektová dokumentácia na rekonštrukciu križovatky Rusovská – Lenardova v Petržalke hodnote 40-tisíc eur.

Štvrtou časťou je projektová dokumentácia na modernizáciu nástupíšť MHD ŽST Petržalka na Panónskej ceste v predpokladanej hodnote 50-tisíc eur.