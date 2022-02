Regulované parkovanie sa od marca rozšíri o ďalšiu zónu v Ružinove

Regulácia sa budú spúšťať vo fázach.

BRATISLAVA. Bratislavský parkovací asistent PAAS sa už od marca rozšíri o ďalšiu lokalitu.

Ako informovala hovorkyňa Hlavného mesta Dagmar Schmucková, po zavedení regulácie v časti Nového Mesta, Rače a Petržalky, sa bude podľa jasných pravidiel parkovať aj v Ružinove, v časti Starý Ružinov – východ.

Registrácia už funguje

„Obyvatelia sa do systému PAAS môžu registrovať od dnešného dňa, regulácia začne platiť o mesiac neskôr, od 23. marca," spresnila hovorkyňa s tým, že ďalšie časti zóny Ružinov-Nivy sa do systému budú zapájať postupne počas mesiacov máj a jún.

V spolupráci Ružinovom pripravuje magistrát spustenie systému regulovaného parkovania PAAS v zóne Ružinov - Nivy. Reguláciu budú spúšťať vo fázach, po tom ako v jednotlivých častiach zóny zrealizujú dopravné značenie.

„Prvou časťou, kde sa spustí regulácia a kontroly parkovania od 23. marca je časť Starý Ružinov - východ, kde je situácia s parkovaním dlhodobo komplikovaná," vysvetlila Schmucková. Ide o územie vymedzené ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka.

Podľa mesta sa reguláciou, ktorá zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, počet parkovacích miest dostupných pre rezidentov zvýši.

„Vďaka efektívnej spolupráci medzi mestom a Ružinovom a urýchleniu zavedenia systému regulovaného parkovania napokon nie je potrebné zavedenie pôvodne plánovanej pilotnej fázy parkovania mestskou časťou. Regulácia a kontroly parkovania sa spustia už priamo v celomestskom systéme PAAS," doplnila hovorkyňa mesta.

Obyvatelia Ružinova majú možnosť registrovať sa do celomestského parkovacieho systému od dnešného dňa.

„Obyvatelia, ktorí sa už zaregistrovali do systému mestskej časti, dostanú e-mail so všetkými potrebnými informáciami na jednoduchú preregistráciu do celomestského systému PAAS," vysvetlila Schmucková s tým, že vďaka prepojeniu mestského systému s piatimi štátnymi registrami vo väčšine prípadov nebude nutné znova dokladovať údaje, ktoré už raz poskytli.

Nerezidenti zaplatia 1,50 za hodinu

Zavedenie regulácie v Starom Ružinove – východ bude v praxi znamenať, že od pondelka do piatka v čase od 14:00 do 6:00 budú môcť na sídlisku parkovať len rezidenti, zaregistrovaní v systéme PAAS.

Nerezidenti budú môcť zaparkovať v tomto časovom rozmedzí za hodinový poplatok 1,50 eur za hodinu.

Rezidenti majú tiež nárok na bezplatnú návštevnícku kartu, ktorá umožňuje parkovanie ich návštevám. „Dokúpiť sa dá aj bonusová parkovacia karta, umožňujúca parkovanie dve hodiny denne vo všetkých zavedených zónach PAAS v Bratislave bez ďalšieho poplatku, a to každému obyvateľovi hlavného mesta s trvalým pobytom," doplnila hovorkyňa.

Nové pravidlá začnú v lokalite Starý Ružinov - východ platiť od 23. marca. Od tohto dátumu začnú aj kontroly ich dodržiavania kontrolórmi PAAS a hliadkami mestskej polície.

„V nasledujúcich mesiacoch bude Bratislava v spolupráci s mestskou časťou pokračovať v prípravách na rozšírenie regulovaného parkovania v celej zóne Ružinov – Nivy," poznamenala hovorkyňa magistrátu s tým, že mesto zároveň pracuje na spustení rezidentského parkovania v Starom Meste – sever. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na stránke www.paas.sk.