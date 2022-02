Železničná spoločnosť odriekla v okolí Bratislavy znovu tri desiatky vlakov denne

Spoločnosť má nedostatok rušňovodičov.

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) odriekla v okolí hlavného mesta z prevádzkových dôvodov aj v tomto týždni od 21. do 25. februára tri desiatky osobných vlakov denne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výpadky spojov súvisia s pokračujúcim nedostatkom rušňovodičov u národného vlakového dopravcu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obmedzenia vlakov v okolí Bratislavy pokračujú, odriekli takmer sedemdesiat spojov Čítajte

Ako informuje spoločnosť na svojom portáli, medzi Bratislavou a Trnavou od pondelka do piatka nejazdí opäť 28 spojov denne. Z nich 26 malo v priebehu celého dňa vychádzať, resp. končiť v stanici Bratislava-Nové Mesto, jeden mal cieľ večer na bratislavskej hlavnej stanici a jeden mal odísť ráno zo stanice v Petržalke.

Zrušené sú opakovane aj tri ranné vlakové spoje - z Galanty do Petržalky, z bratislavského Nového Mesta do Pezinka a z Pezinka do Bratislavy na hlavnú stanicu. „Aktuálna situácia počas dňa sa môže zmeniť,“ uviedli železničiari.