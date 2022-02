Mestské lesy neodporúčajú vo štvrtok návštevu lesoparku, má byť silný vietor

Pre Bratislavu vydal SHMÚ výstrahy druhého stupňa.

BRATISLAVA. Mestské lesy v Bratislave neodporúčajú z bezpečnostných dôvodov počas štvrtka návštevu lesoparku. Dôvodom sú výstrahy pred silným vetrom, ktoré vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.

Mestská organizácia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Vo štvrtok sa očakáva veľmi silný vietor. Za takýchto podmienok môžu padať aj zdravé stromy, návštevu lesoparku preto z bezpečnostných dôvodov odložte na iný deň," vyzýva mestská organizácia.

Na opatrnosť apeluje aj bratislavská mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území ktorého sa nachádza napríklad Železná studnička či Koliba.

"Vyhýbajte sa miestam, kde môže dôjsť v dôsledku vetra k úrazom, a návštevu prírody radšej odložte," radí samospráva.

Pre Bratislavu vydal SHMÚ na štvrtok výstrahy aj druhého stupňa.

Vietor môže dosiahnuť rýchlosť v priemere 60 až 70 kilometrov za hodinu, v nárazoch 85 až 105 kilometrov za hodinu.

Výstrahy platia predbežne od 9.00 do 18.00 h. Neskôr rýchlosť vetra môže o niečo zoslabnúť, do polnoci by mali platiť výstrahy prvého stupňa.