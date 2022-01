Rómerov dom v Starom Meste obnovujú

Na opravu dvestoročného dreveného stropu robia verejnú zbierku.

Hneď ako nezisková organizácia Národný Trust v roku 2014 dostala od Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania historický Rómerov dom v centre Bratislavy do správy, pustili sa s dobrovoľníkmi do jeho opráv, aby ho mohli čo najskôr začať využívať.

V jednej z miestností dobrovoľníci objavili drevený strop. Bol zakrytý dreveným debnením s omietkou zo 70. rokov minulého storočia.

„Netušili sme, z akého obdobia pochádza. Dom je renesančný, no v ďalších obdobiach prešiel viackrát stavebnými úpravami. Že je to vzácnosť, to sme však vedeli hneď,“ hovorí riaditeľka Národného Trustu Michaela Kubíková.