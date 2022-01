Vodiči sa zdržia na hlavných ťahoch v Bratislave aj v okolí

Na starej Seneckej ceste na kruhovom objazde pri Bernolákove sa stala nehoda.

BRATISLAVA. V Bratislave a v okolí sa v stredu ráno tvoria kolóny na viacerých úsekoch, vodiči sa zdržia. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zdržanie sa tvorí na vjazdoch do hlavného mesta. Na starej Seneckej ceste na kruhovom objazde pri Bernolákove sa stala nehoda, vodiči si počkajú najmä zo Senca a Chorvátskeho Grobu. Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy po D2 smerom od Stupavy či na trase z Ivanky pri Dunaji a z Dunajskej Lužnej do Bratislavy.

Kolóny sa tvoria aj v hlavnom meste. Na Račianskej smerom do centra hlásia vodiči desaťminútové zdržanie. Zhustená premávka je aj na hlavnom ťahu od Zlatých Pieskov na Prístavný most, na Bajkalskej, Pražskej a v okolí Nemocnice Kramáre.