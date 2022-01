Plány sa môžu kedykoľvek meniť, bratislavské letisko funguje stále vo veľkej neistote

Hlavnou výzvou bude zrejme opäť vplyv pandémie.

BRATISLAVA. Bratislavské letisko funguje vo veľkej neistote aj od začiatku nového roka. Hlavnou výzvou bude zrejme opäť vplyv pandémie koronavírusu na leteckú dopravu.

Najväčší dopravca z letiska Ryanair pre šírenie nového variantu omikron v Európe znížil počet letov medzi 10. a 31. januárom, Wizz Air väčšinu liniek zatiaľ nepredáva až do konca marca.

„Všetko sa plánuje s veľkým otáznikom, letové plány sa môžu kedykoľvek v krátkom predstihu výrazne zmeniť. Vývoj na január už bol variantom omikron zasiahnutý,“ uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Keketi.

„Podľa toho, ako sa variant bude správať, obnova liniek sa buď urýchli, alebo sa dopady natiahnu na celý prvý kvartál,“ očakáva šéf najväčšieho domáceho letiska.

Nové linky z Bratislavy

V roku 2022 ako prvá pribudla od 2. januára nová linka Ryanairu do ukrajinského Ľvova, no po 10. januári ju dopravca na tri týždne prerušil.

Od 27. marca pribudne nová linka do chorvátskeho Záhrebu, ktorú spúšťa tá istá letecká spoločnosť, následne od 29. marca pridá aj lety do Sofie.

„Od 29. apríla sa očakáva spustenie letov nového dopravcu, leteckej spoločnosti SkyUp, do Charkova na Ukrajine,“ priblížil Keketi.

S prechodom na letný letový poriadok z 26. na 27. marca 2022 plánuje Ryanair lietať do ďalších nových destinácií - do Dalamanu na juhozápadnom pobreží Turecka a do Trapani na západe talianskeho ostrova Sicília.

Aj na Kanárske ostrovy či Malorku

V lete budú pokračovať aj lety Ryanairu na ostrov Lanzarote, jeden z Kanárskych ostrovov, a do dánskej metropoly Kodaň. Tieto nové linky dopravca zaviedol vlani v novembri.

„Oproti zime sa ponuka Ryanairu rozšíri aj o klasické letné sezónne spojenia na Malorku, na Sardíniu (Alghero), na Cyprus (Pafos), na Korfu a do Burgasu. Ďalšie letné destinácie budú známe okolo marca, keď sa upresnia série charterových letov na letnú sezónu 2022,“ dodal Keketi.