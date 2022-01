Tunel Sitina bude počas víkendových nocí neprejazdný

Cez víkend bude v nočných hodinách mimoriadna servisná uzávera-

BRATISLAVA. Cez víkend bude v nočných hodinách mimoriadna servisná uzávera úseku D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane tunela Sitina. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Úsek uzavrú v piatok (14. 1.) od 22.00 h do soboty (15. 1.) 10.00 h, následne od soboty 22.00 h do nedele (16. 1.) 10.00 h a od nedele 22.00 h do pondelka (17. 1.) do 4.00 h.

Doprava bude presmerovaná na mestské komunikácie s odklonom na Patrónku, respektíve Polianky.