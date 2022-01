Do piatich rokov by chcelo mať mesto 1600 nových nájomných bytov

Docieliť to chce rekonštrukciou starších mestských bytov, vlastnou výstavbou, kúpou bytov i spoluprácou s developermi.

BRATISLAVA. V Bratislave by do piatich rokov mohlo pribudnúť okolo 1600 mestských nájomných bytov. Taká je idea hlavného mesta. Docieliť to chce rekonštrukciou starších mestských bytov, vlastnou výstavbou, kúpou bytov i spoluprácou s developermi.

"Výstavba nájomných bytov je beh na dlhé trate. Štartovacia línia bola daná zle pre hlavné mesto, keďže predchádzajúce vedenia sa nevenovali dostatočne intenzívne tejto téme. Šanca zvrátiť tému nájomného bývania je obrovská," skonštatovala viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavúchová.

Najbližšie k realizácii je rekonštrukcia starších bytov v majetku mesta, do leta by sa malo obnoviť prvých 55. Do budúcnosti sa počíta s viacerými rekonštrukciami nehnuteľností, či už nevyužívaných bytov, alebo priestorov slúžiacich na iné účely. Týka sa napríklad rekonštrukcie bývalého internátu v Záhorskej Bystrici, ale tiež objektu Pri Habánskom mlyne, na Zámockých schodoch či Velehradskej ulici.

Následne sa očakáva aj výstavba vlastných bytových domov. Tie sú naplánované na Muchovom námestí v Petržalke, na Terchovskej ulici v Ružinove i Janíkovom dvore v Petržalke. Pri prvej z nich sa odhaduje začiatok výstavby na august, respektíve september, termín však bude závisieť od verejného obstarávania, spolupráce s dodávateľom či financií. Projekt na Terchovskej ulici je v súčasnosti v povoľovacích procesoch.

Hlavné mesto zároveň pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na nákup 100 bytov na náhradné nájomné bývanie od súkromných vlastníkov, buď tých, ktoré už sú na realitnom trhu, alebo ich developeri plánujú stavať a dostupné by mali byť v najbližších rokoch.

"Keďže sme ako mesto nikdy nekupovali hotové byty v takýchto počtoch, v decembri sme urobili prípravné trhové konzultácie," priblížila Antalová Plavuchová. Takto získané dáta v rámci rokovaní s ôsmimi najväčšími developermi poslúžia ako podklady pre verejné obstarávanie. Spustiť ho chcú v prvom štvrťroku tohto roka.

Štvrtým spôsobom, ako sa chce mesto dostať k novým nájomný bytom, je spolupráca s developermi, ktorá si zároveň vyžaduje zmeny v územnom pláne. Mesto je v súčasnosti pred podpisom zmlúv s piatimi developermi (YIT Slovakia, AGADU, Corwin SK, Grunt, Agátová), získať by sa takto mohlo okolo 150 bytov. Ide o 12 lokalít v štyroch mestských častiach, a to v Dúbravke, Rači, Petržalke a Ružinove. Zmeny a doplnky územného plánu mesta (ÚPN) 08 by chcel mať magistrát schválené do konca volebného obdobia.

"Keď dôjde k zhode v zastupiteľstve, developeri budú môcť postaviť viac bytov, ako to umožňuje súčasný územný plán," vysvetlila Antalová Plavuchová. Na oplátku dostane mesto v rámci projektov niekoľko bytov do svojho vlastníctva.

Rokovania s developermi označila viceprimátorka za "mimoriadne náročné", zároveň však ocenila ich odvahu pustiť sa do spolupráce so samosprávou. Pripomenula, že v decembri bola vyhlásená aj druhá výzva, v rámci ktorej sa môžu hlavnému mestu hlásiť aj ďalší developeri či vlastníci pozemkov. Svoje žiadosti o zmenu územného plánu môžu predkladať do konca apríla.

Spôsoby rozširovania fondu mestských nájomných bytov identifikuje Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030.