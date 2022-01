Žiadosti o dotácie možno podávať do 17. januára

Dotácie je možné dostať v štyroch oblastiach, kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka.

BRATISLAVA. Žiadateľom o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) ostávajú necelé dva týždne na predloženie projektu.

"Schéma je otvorená do 17. januára, a to v štyroch oblastiach podpory, ako kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka," pripomína hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman o BRDS, v ktorej na rok 2022 alokoval kraj sumu 2,1 milióna eur.

Na podporu kultúry je vyčlenených 700 000 eur, na projekty zamerané na edukáciu a voľnočasové aktivity mládeže alokovali 84 000 eur, žiadatelia v prípade športových projektov sa môžu uchádzať o dotácie v celkovej sume 616 000 eur, projekty zamerané na environmentálne aktivity podporí kraj sumou 700 000 eur.

Žiadosti je možné podávať do 17. januára 2022 do 12:00, a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ musí byť preto držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom.

Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Bližšie informácie o podmienkach, potrebných dokladoch a termínoch sú spolu so zoznamom oprávnených prijímateľov dotácií zverejnené na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk/brds.