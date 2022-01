V uliciach mesta pribudne viac ako 500 ohrádok na vianočné stromčeky

Posledný odvoz sa uskutoční 11. februára.

BRATISLAVA. V uliciach Bratislavy pribudne do 6. januára viac ako 500 ohrádok na vianočné stromčeky. Hlavné mesto ich umiestňuje do ulíc v spolupráci so spoločnosťou OLO - Odvoz a likvidácia odpadu a Komunálnym podnikom Bratislavy.

„Na osádzaní ohrádok na zber vianočných stromčekov intenzívne pracujeme. Po minuloročnom pilotnom projekte v mestskej časti Lamač zavádzame tento rok ohrádkový zber vo všetkých mestských častiach," uvádza magistrát na sociálnej sieti.

S odvozom stromčekov začnú 10. januára, posledný odvoz sa uskutoční 11. februára.

„Zberom stromčekov z ohrádok zamedzíme znečisťovaniu našich ulíc a vyzbierané stromčeky odvezieme do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť do prírody," vysvetľuje mesto a upozorňuje, aby obyvatelia stromčeky pred odovzdaním do ohrádky odzdobili.

Miesta pre zber vianočných stromčekov je možné zobraziť na stránke www.olo.sk/stromceky.