Mazák: Mestský súd by mohol priniesť systémovú zmenu pre Okresný súd Bratislava I

Tretia verzia súdnej mapy zatiaľ počíta so zrušením štyroch okresných súdov.

BRATISLAVA. Zriadenie Mestského súdu Bratislava podľa návrhu súdnej mapy by mohlo priniesť systémovú zmenu pre Okresný súd (OS) Bratislava I. Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

"Vyžaduje to ešte veľa práce a premýšľania, dobrý manažment. Potrebná je aj podpora, a to personálna, finančná aj politická. Kľúčový prvostupňový súd na Slovensku by si to zaslúžil," skonštatoval Mazák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súdna rada dlhodobo sleduje situáciu na Okresnom súde Bratislava I.

"Sledovanie situácie má za cieľ nielen zlepšiť stav na tomto súde, ale aj burcovať sudkyne a sudcov z iných súdov, aby pochopili, že súčasné rozloženie ľudskej energie vo výkone súdnej moci je nekorektné a nespravodlivé," zdôraznil Mazák.

Súdna rada SR na konci októbra odporučila Ministerstvu spravodlivosti SR personálne posilniť OS Bratislava I, zabezpečiť sudcom OS vyššie finančné ohodnotenie a zlepšiť materiálno-technické vybavenie súdu.

Podľa Súdnej rady je tiež potrebné vytvoriť motivačné finančné prostredie pre nových záujemcov o sudcovské miesta na OS Bratislava I. Súdna rada sa tiež zaviazala, že situáciu na súde bude naďalej sledovať.

Tretia verzia súdnej mapy zatiaľ počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.