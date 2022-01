Tento rok sa naplno rozbehne parkovacia politika, posunúť by sa mal aj rozvoj cyklotrás

Už od 10. januára začnú kontrolovať autá v prvých troch zónach.

BRATISLAVA. Tento rok sa v Bratislave naplno rozbehne parkovacia politika, posunúť by sa mal aj rozvoj cyklotrás. Obe oblasti patria k tým, ktoré hlavné mesto muselo z rôznych dôvodov presunúť.

„Je mi ľúto, že meškáme s parkovacou politikou, ktorú sme už dvakrát posúvali. Bolo to z dôvodu zložitého dokončenia softvéru, ktorý združuje viaceré štátne registre, aby ľudia nemuseli chodiť s tlačivami na úrad a bolo to pre nich pohodlné. Ale už máme spustené prihlasovanie do parkovacej politiky a od 10. januára začneme kontrolovať autá v prvých troch zónach," uviedol primátor Matúš Vallo v rozhovore pre agentúru SITA.

Začne v troch zónach

Systém regulovaného parkovania PAAS integruje údaje z piatich štátnych registrov. Registráciu je možné vybaviť online cez stránku www.paas.sk.

Karty nie sú vydávané fyzicky, budú fungovať ako elektronické oprávnenie, ktoré sa priradí k evidenčnému číslu vozidla (EČV).

Reguláciu a kontrolu rezidentského parkovania od 10. januára spustia v prvých troch zónach – Krasňany, Dvory 4 a Tehelné pole. Po tomto termíne bude možné v daných lokalitách parkovať len s platnou parkovacou kartou alebo po zaplatení hodinovej sadzby v spoplatnenom čase.

Postupne pribudnú Staré Mesto a Ružinov

Tento rok pôjde mesto v rámci parkovacej politiky paralelne ďalej a k prvým trom regulovaným zónam budú postupne pribúdať ďalšie.

„Pridáme postupne Staré mesto a Ružinov. Termíny ešte musíme koordinovať so starostkami a starostami, my sme však pripravení. Systém je nachystaný, je vybudovaná firma Bratislavský parkovací systém, ktorá dnes zabezpečuje odťahovanie vozidiel, ale bude kontrolovať aj parkovanie," doplnil Vallo.

Ďalšou oblasťou, ktorú sa mestu nepodarilo realizovať podľa plánu, je výstavba cyklotrás.

„Je to téma, ktorá ide pomalšie ako by sme chceli, čo ma mrzí. No napriek tomu budeme mať pripravené zaujímavé projekty," skonštatoval primátor s tým, že projekty sú pri cyklotrasách to najťažšie, majetkovo aj legislatívne a povoľovacie procesy sú často zdĺhavé.