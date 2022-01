Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji je do konca januára zadarmo

Ide o kompenzáciu za výpadky spojov dopravcu Arriva.

BRATISLAVA. Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji je od soboty po celý január pre cestujúcich zadarmo. Ide o kompenzáciu za výpadky spojov dopravcu Arriva.

Bezplatnú prímestskú dopravu uhradia z pokuty, ktorú spoločnosti vyrubil kraj za to, že od svojho nástupu v novembri 2021 nedokázala zabezpečiť dostatok spojov.

"Za každý jeden deň, keď dopravca nedokázal zabezpečiť dopravnú obslužnosť minimálne na úrovni 95 percent, prináleží Bratislavskému samosprávnemu kraju zmluvná pokuta vo výške 30-tisíc eur za deň. Za mesiac prevádzky je to 930-tisíc eur. Približne v tejto sume bude aj výpadok tržieb za mesiac január, ktorý vznikne prepravou zadarmo," skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Pre koho platí bezplatná doprava

Bezplatná doprava počas januára bude pre všetkých cestujúcich - platí to pre jednorazový i predplatný cestovný lístok. V prímestských autobusoch Arrivy v Bratislavskom kraji nebudú v stanovenom období kontrolovať platnosť cestovných lístkov.

Bezplatný cestovný lístok bude automaticky vygenerovaný tým pravidelným cestujúcim, ktorí mali alebo majú platný predplatný cestovný lístok (tzv. električenku) s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 31. januára 2022. Podmienkou je zakúpenie ďalšej električenky po spustení akcie, ktorá je naplánovaná na jar 2022.

930-tisíc eur približne v takejto sume odhaduje samosprávny kraj výpadok tržieb za január, ktorý vznikne prepravou zadarmo.

Mesiac zadarmo budú mať majitelia 30- a 90-dňového predplatného cestovného lístka, cestujúci s ročnou električenkou získajú dvojmesačný bonus.

Bezplatná doprava sa dotkne len prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji. Akcia sa netýka cestujúcich, ktorí sú držiteľmi električeniek len pre zóny 100+101.

U ostatných dopravcov v Bratislavskom kraji tak budú musieť mať zakúpený cestovný lístok. Týka sa to mestskej hromadnej dopravy v Bratislave i vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko. Viac informácií nájdu cestujúci na webe Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Arriva v Bratislave

Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca.

Dopravca deklaruje, že problém vyrieši a situácia sa už zlepšuje. Nových šoférov zháňal i v zahraničí. Podpísal dohodu aj s vodičmi mikrobusov, ktorí vypomáhajú s vykrytím niektorých spojov v kraji.

Aktuálna obslužnosť Bratislavského kraja sa pohybuje na úrovni 94 až 95 percent. Súvisí to so zavedením víkendového režimu v prímestskej autobusovej doprave, ktorý platí od 20. decembra 2021 do 9. januára 2022.