Prvé práce na výstavbe novej električkovej trate sa začali pred pár týždňami.

BRATISLAVA. V bratislavskej Petržalke pre výstavbu električkovej trate zbúrajú staré depo pri Janíkovom dvore. Informuje o tom petržalská samospráva, ktorá upozorňuje obyvateľov na možný hluk i obmedzenia.

V utorok už začala prebiehať príprava na búracie práce, navážanie strojov, geodetické úpravy, ohradenie staveniska a ďalšie potrebné manévre.

"Búracie práce by mali prebiehať najmä od stredy a pokračovať by mali približne do konca roka 2021," uviedla mestská časť.

Neďaleko novej električkovej konečnej zastávky Janíkov dvor má podľa nej pribudnúť slučkové obratisko vrátane haly dennej kontroly a ošetrenia, čo má mať pozitívny vplyv na rýchlosť a výpravu električiek počas mimoriadnych udalostí aj na iných tratiach v meste.

Na výstavbe novej električkovej trate v Petržalke sa začali prvé práce pred pár týždňami, išlo najmä o výrub stromov a náletových drevín. Magistrát deklaruje, že v rámci projektu vysadí novú zeleň.

Mesto Bratislava odovzdalo 18. novembra stavenisko vysúťaženému zhotoviteľovi skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. V zmluve za 74,58 milióna eur bez DPH je na zrealizovanie celej stavby určených 27 mesiacov.

Stavebné práce majú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž celého úseku novej trate. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo verí, že električka bude novou traťou jazdiť do konca roka 2023.

Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Trasa električky sa predĺži o 3,9 kilometra, od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor.

Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Pôjde o zastávky, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.