Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž na novú zónu Janíkov dvor

BRATISLAVA. Na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor v bratislavskej Petržalke vyhlásil Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou stavebnou spoločnosťou Metro Bratislava architektonicko-urbanistickú súťaž.

V lokalite pribudne pri predĺženej električkovej trati aj nová zóna s nájomnými bytmi, Park and Ride parkovacím domom, škôlkou, strediskom pre seniorov, obchodmi, službami, reštauráciami a novými verejnými priestormi.

Územie vybraté pre výstavbu projektu má rozlohu 33 100 metrov štvorcových a momentálne je nevyužité. Z južnej strany je pozemok ohraničený Panónskou cestou, z východnej strany pribudne plánovaná električková trať a zastávka.

Na severnej strane sa nachádza pôvodná panelová zástavba a na západnej strane bude nová zóna susediť so súčasným obratiskom autobusov MHD.

Súťažné zadanie podľa mesta striktne neurčuje, koľko budov majú architekti navrhnúť. Bude to záležať od spracovania ako a kam sa rozhodnú umiestniť stanovené počty bytov tak, aby priniesli najlepšie riešenie zadania.

"Vyhlasujeme architektonickú súťaž, ktorá je unikátna svojou komplexnosťou, pretože rieši nové byty, parkovací dom, škôlku a ďalšiu chýbajúcu občiansku vybavenosť. Na najväčšom sídlisku v strednej Európe zlepšíme občiansku vybavenosť, skrášlime verejné priestory a prinesieme alternatívne riešenie pre skupinu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vznik novej škôlky pre 80 detí má podľa neho zároveň uľahčiť život viacerým rodinám.

Architekti sa budú môcť zapojiť do súťaže do 2. februára 2022, keď sa uzavrie prvé kolo a druhé kolo potrvá do 6. mája 2022. Víťazný návrh bude verejnosti známy najneskôr na budúci rok v júni.

Následne sa začne vypracovávať projektová dokumentácia a po jej dokončení sa naplánuje začatie stavených prác. Odhadovaný rozpočet je 32 miliónov eur s DPH.

Výstavba 90 nájomných bytov súvisí s dlhodobým cieľom magistrátu rozširovať fond nájomného bývania. Okrem novej výstavby prebehne revitalizácia aj širšieho okolia. Podmienkou je vytvoriť verejný priestor s oddychovými zónami pre všetky vekové skupiny.

Architekti majú do svojich návrhov vniesť zelené riešenia, ktoré pomôžu zmierniť dopady klimatickej krízy.

Výstavba Park and Ride parkovacieho domu počíta s kapacitu 499 miest pre autá a bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov. V praxi by mali vodiči prichádzajúci do hlavného mesta na tomto parkovisku zaparkovať svoje auto a presadnúť na električku alebo autobus, ktorý ich odvezie do mesta.