Slovenskí športoví kynológovia už mali Vianoce, stali sa majstrami sveta

Naši reprezentanti si zo Španielska doniesli dvojnásobné zlato.

BRATISLAVA. Drina, drina a znova drina. To je športová kynológia. Tá slovenská si nedávno siahla na najvyšší piedestál. V španielskom meste Lerma v provincií Burgos sa v dňoch 31. októbra až 7. novembra konali Majstrovstvá sveta nemeckých ovčiakov vo výkone WUSV (Svetová únia chovateľov nemeckých ovčiakov). Dvojnásobné zlato si odniesli naši reprezentanti!

Článok pokračuje pod video reklamou

Za tónov slovenskej hymny najprv stáli na stupni víťazov tri páry nôh. Adriana Nagyová a nemecký ovčiak Gero. Majstri sveta. Zaslúžene.

„Každá krajina má svoje pravidlá pre postup, u nás postupujú piati najlepší, pričom sa konajú dva kvalifikačné preteky. Je to práca so zvieratami, nemusí sa to vždy podariť na prvý raz,“ vysvetľuje svetová víťazka.

Odmalička psíčkarka, trénerka

Adriana Nagyová sa kynológii venuje od detstva. Ako prvého mala kríženčeka, s ktorým však riadne absolvovala skúšky. V mládeži už cvičila s čistokrvným psom, i keď bez rodokmeňa.

Vo svojich osemnástich rokoch sa stala majsterkou Slovenska. V Brannom viacboji kynológov získala republikový titul dvakrát. Po skúškach SVV rôznych stupňov prišla na rad medzinárodná skúška IPO.

Veľmi stručnou charakteristikou je, že pes musí radostne nasledovať psovoda. A zvládnuť aktivity Stopa, Poslušnosť a Obrana. Prvým psom, s ktorým úradujúca majsterka sveta absolvovala skúšky IPO, bol Zero z Betkinho dvora.

„Žiadna nula, ale veľká hviezda, to bol Zeruško. Prešli sme spolu kus sveta, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Španielsko, Ukrajinu, Maďarsko. Na majstrovstvách sveta sme sa zúčastnili osemkrát,“ spomína Adriana Nagyová na svojho predošlého pretekárskeho psa.

Nikdy ho nepredám

Potom prišiel na rad práve Gero z Berounské bašty. „Jožko Adamuščin, uznávaný kynológ, je niekoľkonásobný majster sveta v FC1, práve aj s Gerovým otcom. Spýtala som sa ho, aké fenky kryl jeho šampión. Manželia Vydrovci z úspešnej chovnej stanice Berounská bašta mi vtedy oznámili, že všetky jeho šteňatá už majú zadané. No predsa len to nejako vyriešili a keďže som to bola ja, predali mi ho,“ priblížila Adriana.

S Gerom má zaručený automatický postup na ďalšie majstrovstvá sveta, no zvažuje, či ho už nenechá v tejto veľkej sláve ako sa vraví – prísť do dôchodku. Uvidí. Stačí s ním trénovať raz do týždňa, precvičiť, on už vie, netreba veľa. Jeho obrana je dokonalá, je ňou známy po celom svete.

„Za Gera, ktorý má sedem rokov, mi ponúkali a stále ponúkajú neskutočné sumy, finančne by som bola za vodou. No tak ako som nepredala Zeruška, nikdy nepredám ani Gera,“ povie rozhodne majsterka.

Na majstrovstvách sveta boli spolu sedemkrát, navštívili Nemecko, Holandsko, Taliansko, Dánsko, Rakúsko, Španielsko. Gero už má syna, ktorý je vo výcviku. Pomaly budú hľadať nástupcu.

Násilím sa nedosiahne nič

Výcvik psa je drina. Adriana Nagyová podrobne opisuje, čo zahŕňajú jednotlivé aktivity. Všetky si vyžadujú maximálnu precíznosť, poslušnosť a disciplínu. Pri obrane musí pes vyhľadať figuranta, nehybného ho ohlásiť štekaním a utekajúceho, útočiaceho zadržať.

„Často sa ma pýtajú, či mi to stojí za tú drinu. Áno, stojí,“ povie bez váhania majsterka. Kráľovskou disciplínou je Stopa. „Je fér, keď dopredu viete, aký bude terén. Na majstrovstvách sveta to bola hlina, sem tam jemne vyrastená oziminka. Je to ľahký terén,“ hovorí Adriana Nagyová.

Takzvaný šlapač je cudzí človek, ktorý chvíľu postojí pri nášlapovej tabuľke, aby tam zanechal pachovú stopu. Potom ide po trase, ktorá má šesťsto krokov a je štyrikrát zalomená do rôznych smerov.

Zanechá na nej tri drobné predmety, spravidla to býva filc, koža, drevo a podobne. Pes vedený na desaťmetrovej šnúre sa na povel Hľadaj vyberie po trase. Musí ísť absolútne presne, nesmie sa vychýliť, za všetko sa stŕhajú body.

Aj nájdenie predmetu má svoje pravidlá. Pes ho musí označiť ľahnutím a nijakým spôsobom sa ho nedotýkať. „Ako ste toto Gera naučili?“ pýtame sa s úžasom. „Ako? Na papaníčko,“ s úsmevom odpovedá Adriana. Zdôrazní, že nielen umenie stopy, ale všetko pri výcviku psa, sa nedá dosiahnuť násilím.

Aktivita Poslušnosť sa vyznačuje radostným sprevádzaním, chôdzou popri psovodovi. Ale nie nejakým jašením, musí v tom byť poriadok. Po 40 – 50 krokoch nastáva čelom vzad a po osi sa ide naspäť.

Prechádza sa do klusu, do pomalej chôdze, ide sa popri skupinke ľudí, ktorú si pes nesmie všímať. Musí priniesť dvojkilovú drevenú činku a v pokoji ju držať v zuboch. So 650 gramovou činkou zdoláva prekážky.

Až napokon skončí v takzvanom dlhodobom odložení, psovod odchádza do úkrytu a pes ho musí pozorovať zrakom, nesmie sa nechať rozptyľovať okolím. Skúsená trénerka popisuje jednotlivé úkony s ďaleko väčšou presnosťou. Profesionálka v každom ohľade. Majsterka sveta je majsterka sveta.

„Som veľmi vďačná všetkým jednotlivcom aj organizáciám, ktorí nám k víťazstvu pomohli,“ uzatvára zlatá Adriana Nagyová.

Naši zlatí hrdinovia

Dvojité víťazstvo slovenskej reprezentácie športových kynológov v Španielsku je obrovským historickým úspechom. Išlo o najprestížnejšiu a najvýznamnejšiu udalosť športovej kynológie v roku 2021.

Na 33. Majstrovstvách sveta WUSV, v silnej medzinárodnej konkurencií 111 psovodov z 28 krajín sveta, predvádzali naši reprezentanti so psami výkony podľa Medzinárodného skúšobného poriadku IGP v najvyššej súťažnej kategórii IGP 3 v disciplínach pachové práce, poslušnosť a obrana.

Slovenská reprezentantka Adriana Nagyová s Gerom z Berounské bašty získala titul Majster sveta WUSV 2021 po vynikajúcich a presvedčivých výkonoch. Dominanciu slovenskej športovej kynológie nemeckých ovčiakov vo svete športovej kynológie potvrdilo aj slovenské reprezentačné družstvo, ktoré získalo titul Majstra sveta v družstvách WUSV 2021 v zložení:

- Adriana Nagyová so psom Gero z Berounské bašty – 1. miesto

- Dáša Mináriková so psom Fešák Barnero – 5. miesto

- Eva Smädová so psom Panther z Berounské bašty – 8. miesto

Skvelé a precízne výkony predviedli aj ostatní slovenskí reprezentanti: Matúš Balún so psom Bono Extreme Arakon Land, ktorý sa umiestnil 12. mieste, a Peter Mitter so psom Quantum Ad-Gur, ktorý sa umiestnil na 36. mieste.

Aj vďaka vynikajúcim výkonom dvojice slovenských reprezentantiek, Adriany Nagyovej so psom Gero z Berounské bašty a Evy Smädovej so psom Panther z Berounské bašty, sa najúspešnejšou chovnou stanicou nemeckých ovčiakov na majstrovstvách stala chovná stanica Z Berounské Bašty manželov Zdenka a Andrey Vydrovcov z Českej republiky.