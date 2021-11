Časť staromestských poslancov chce inú Satinského ulicu

Už to nie je ulica, ale vjazd do garáže, upozornili poslanci z klubu Team Vallo pre Staré Mesto.

BRATISLAVA. V Bratislave by sa mala nájsť nová ulica či miesto, ktoré by bolo hodné niesť meno obľúbeného umelca Júliusa Satinského.

Volá po tom časť staromestských miestnych poslancov z klubu Team Vallo pre Staré Mesto.

Poukazujú pritom na súčasnú Satinského ulicu v centre Bratislavy pri Dunajskej ulici, z ktorej podľa poslancov urobili majitelia súkromného priestoru svojimi zásahmi nepriechodnú slepú ulicu z oboch strán.

"Už to nie je ulica, je to obyčajný vjazd do garáže. Vjazd do garáže, akokoľvek honosný, nie je hoden niesť meno slávneho, známeho a obľúbeného človeka a Staromešťana, akým Julo Satinský určite bol," uviedli vo svojom stanovisku poslanci.

Novým postavením trvalého oplotenia sa podľa nich absolútne obmedzil prirodzený pohyb ľudí mestom. Úplne zahatať ulicu plotom, kde sa stovky ľudí denne nemôžu dostať do nemocnice z Dunajskej ulice alebo do školy z Cintorínskej ulice, je, ako tvrdia, absurdné.

"Keďže s majiteľmi plota nejde pohnúť ani po rokoch, ako prvý krok navrhujeme premenovať súkromnú časť ulice na ulicu Pred plotom. Postupne tak uvoľníme názov pre inú ulicu či miesto Starého Mesta, pre ktoré by bolo toto pomenovanie významným ocenením," uviedol staromestský miestny poslanec Peter Skalník.

Staromestská poslankyňa Dana Kleinert navrhuje v druhom kroku opýtať sa Bratislavčanov, kde by v Starom Meste chceli mať ulicu či miesto nazvanom po Satinskom.

"My prichádzame s pár návrhmi, napríklad pomenovať vedľajší parčík na Dunajskej na Parčík Jula Satinského či premenovať časť ulice Mlynské nivy od križovatky s Karadžičovou po križovatku Ulice 29. augusta. Možností je viac," priblížila.

Poslanci pripravili aj anketu na webe zuctyksatinskemu.sk, kde môžu ľudia posielať svoje tipy na vhodné miesto či ulicu.

"Všetko chceme vyhodnotiť, prerokovať na poslaneckej komisii a tiež skonzultovať aj s manželkou Satinského Vierou Satinskou, ako aj jeho dcérou Luciou Molnár Satinskou," skonštatoval staromestský poslanec Matej Vagač.

Poznamenal, že na budúci rok si budeme pripomínať 20. výročie úmrtia Satinského (29. decembra 2022), a to je príležitosť venovať mu dôstojné, nové a vhodné miesto Starého Mesta.