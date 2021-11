Na Hlavnom námestí rozsvietili vianočný stromček

Stromček meria 15 metrov a ide o jedľu srienistú od darcu z Dúbravky.

BRATISLAVA. Na bratislavskom Hlavnom námestí v piatok večer rozsvietil primátor hlavného mesta Matúš Vallo vianočný stromček. Ten tohtoročný meria 15 metrov a ide o jedľu srienistú od darcu z bratislavskej Dúbravky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozsvietenie stromčeka mohli ľudia sledovať aj tento rok pre zlú pandemickú situáciu naživo na sociálnej sieti v rámci otvorenia Bratislavských Vianoc. Vysielanie ponúklo aj vianočnú prechádzku s primátorom i ďalší sprievodný program.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbkis.sk%2Fvideos%2F436191068222467%2F&show_text=false&width=560&t=0

Vianočný les

Hlavné mesto nadviazalo na spoluprácu z minulého roka s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). V roku 2020 na stromček na Hlavnom námestí vytvorila ozdoby z lipového dreva inšpirované kyjatickými vzormi majsterka ľudovej umeleckej výroby Jana Majerská z Novej Bane.

"Tento rok pribudli hviezdy z miazgovaného a vareného lúpaného prútia. Sú z dielne košikárky Eriky Rudíkovej z Očovej a zvončeky z miazgovaného a vareného lúpaného prútia vyrobil košikár Jozef Boďa z Trnavy," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Na Primaciálnom námestí budú od 6. decembra vystavené aj vypletané tanečnice prírodnými pletivami. Pôvodne boli vytvorené pre festival Dni majstrov ÚĽUV 2019.

Pred Primaciálnym palácom nebude chýbať ani tento rok vianočný les s vianočnými stromčekmi. Vyzdobia ich deti a žiaci bratislavských materských, základných a umeleckých škôl a centra voľného času. Po 15. decembri poputujú do charitatívnych organizácií, združení pre ľudí bez domova, ale aj do rodín, pre ktorých je kúpa stromčeka finančne nedostupná.

Hudobné vystúpenia a rozsvietený most

Do vianočných farieb vysvieti bratislavský Starý most združenie Biela noc. Ani tento rok nebude chýbať on-line prenos relácie Klarisky diškurz. Poslednú adventnú nedeľu tu privíta zaujímavých hostí a avizuje aj hudobné vystúpenia. Od 14. do 16. decembra pri zastávke Kapucínska majú známe herecké osobnosti čítať vo výkladoch Mestskej knižnice v Bratislave na Kapucínskej ulici.

Tentoraz majú navodiť sviatočnú atmosféru prostredníctvom rozprávkových diel. Aktuálny program Bratislavských Vianoc môže nájsť verejnosť na webe vianoce.bratislava.sk. Magistrát upozorňuje, že pre aktuálnu pandemickú situáciu môže dôjsť k jeho zmene.

Mesto Bratislava i mestská časť Staré Mesto plánovali v centre otvoriť vianočné trhy. Tie mestské mali trvať od tohto piatka do 22. decembra. Minulý týždeň pre zavedenie prísnejších opatrení pre zhoršujúcu sa situáciu s novým koronavírusom sa obe samosprávy rozhodli zrušiť aj tento rok organizáciu trhov. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová v piatok o 17.00 h rozsvietila vianočný stromček na Hviezdoslavovom námestí a aj svetelnú výzdobu centra mesta. Ľudia to mohli taktiež sledovať prostredníctvom živého vysielania na internete.