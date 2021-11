Bratislava očakáva popoludní sneh, mesto deklaruje, že je pripravené

Sypače a pracovníci vyrazia do terénu vopred.

BRATISLAVA. Bratislava očakáva v piatok popoludní sneženie. Magistrát deklaruje, že sa na situáciu pripravil. Sypače a pracovníci vyrazia do terénu vopred. "Aj keď je lockdown a v sobotu by sa podľa predpovede sneh mal topiť, je nutné, aby sme včasnou zimnou údržbou čo najlepšie zabezpečili zjazdnosť ciest a čo najrýchlejšie dosiahli schodnosť chodníkov," informovala TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na poludnie by mali sypače z depa v Petržalke vyraziť na stanovištia pri kopcovitých úsekoch Bratislavy, aby sa vyhli prípadným dopravným zápcham. Od 13.00 h mesto avizuje začiatok preventívneho posypu kopcovitých úsekov a mostov. Rovnako aj posypy lávok a kritických chodníkov v správe mesta. "V nikách zastávok MHD sa bude aplikovať inertný materiál, ktorý síce sneh netopí, ale zlepšuje trakciu vozidiel MHD pri rozjazde," spresnila hovorkyňa.

Od 15.00 h by mali byť v uliciach ďalšie sypače a pokračovať s posypmi, v prípade potreby aj pluhovať. V kopcovitých terénoch, napríklad na Molecovej budú sypače kritické úseky ošetrovať do odvolania. Na komunikácie v kontakte so zeleňou používa na posyp aj ekologický materiál zeolit.

"Zimná údržba prebieha nepretržite až do nočných hodín, kým bude zabezpečená zjazdnosť a schodnosť komunikácií," podotkla Rajčanová. V sobotu skoro ráno má magistrát naplánovaný posyp mostov a kopcovitých úsekov pre možnú tvorbu ľadu. Od 10.00 h očakáva topenie snehu v Bratislave.

Obyvatelia hlavného mesta môžu získať bližšie informácie o zimnej údržbe na webe odhrnieme.to. Pri mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienkach (sneh, ľad) funguje pre verejnosť aj "horúca linka" zimnej údržby, zvyčajne medzi 7.00 a 19.00 h.

Verejnosť môže svoje podnety nahlasovať na čísle +421 259 356 777 či mailom na zima@bratislava.sk. Keď je linka zimnej údržby mimo prevádzky, Bratislavčania môžu svoje podnety posielať na dispecing@bratislava.sk.

Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti informoval, že začína so zimnou údržbou zastávok a jeho dispečersko-spravodajská služba v spolupráci s mestským dispečingom urobí o 14.30 h preventívny zásah.

"V teréne bude deväť pracovných skupín a celkovo 150 pracovníkov, ktorí zabezpečia posyp a údržbu na zastávkach, obratiskách MHD i vo vozovniach," spresnil bratislavský mestský dopravca.