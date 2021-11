Ružinov by mohol získať väčšinu pozemkov v okolí Štrkoveckého jazera

Mestská časť by totiž mohla od Ministerstva vnútra odkúpiť pozemky pod chátrajúcim Areálom hier Radosť.

BRATISLAVA. Bratislavský Ružinov by mohol mať väčšinu pozemkov v okolí Štrkoveckého jazera.

Mestská časť by totiž mohla od Ministerstva vnútra SR odkúpiť dlho neusporiadané pozemky pod chátrajúcim Areálom hier Radosť za desať percent ich znaleckej hodnoty, teda za zhruba 600 000 eur.

Podmienkou je, aby naďalej slúžili verejnoprospešnému účelu. Ponuku, ktorá je výsledkom rokovaní ministerstva a samosprávy, musia v decembri odobriť ešte poslanci.

"Som rád, že sa podarilo dospieť k dohode. Ak to zastupiteľstvo schváli, už by nemalo nič stáť v ceste tomu, aby sme mohli začať investovať do zveľadenia celého areálu pre deti a oddych dospelých na Štrkovci," uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Projekt na obnovu detského ihriska a športového areálu chce mestská časť začať pripravovať budúci rok.

Ak sa dohoda pretaví do reálu, mestská časť bude mať vplyv na takmer celé územie Štrkoveckého jazera. Výnimkou budú pozemky na severnej strane jazera, ktoré sú v súkromných rukách.

Týka sa to hotela a areálu minigolfu, kde sa uskutočňuje spracovanie územného plánu zóny.

"Najväčším otáznikom zostáva hotel Junior, kde majiteľ plánoval vystavať štyri budovy, ktoré sa nám nepáčili. Rokujeme o prípadnom zmenšení projektu," poznamenal Chren.

Hoci priznáva, že to nie je úplne v ich rukách, ubezpečuje, že sa mestská časť bude snažiť, keďže územie považuje za "veľmi vzácne".

Poukazuje tiež na nezávislé posudky viacerých odborníkov vrátane oblasti životného prostredia, podľa ktorých by bola vhodnejšia nová budova odsadená od jazera. Zachovaný by tak mal byť voľný priechod i bežecká dráha okolo celého jazera.

"Teraz sa to nedá, keďže terasa existujúceho schátraného hotela zasahuje priamo do hladiny," vysvetlil Chren.

Mestská časť sa pozemky pod areálom Radosť snaží získať už dlhšie. Pred dvoma rokmi rokovali spolu s hlavným mestom o komplexnej zámene pozemkov.

Rokovania sa týkali toho, že by magistrát odovzdal rezortu vnútra pozemky, najmä v areáloch policajných a hasičských staníc, výmenou za pozemky, ktoré sám potrebuje (vrátane Štrkovca, plavárne Pasienky či Kochovej záhrady).

Dohoda nakoniec podľa starostu zlyhala na tom, že hodnota pozemkov a budov, ktoré žiadalo mesto, bola mnohonásobne vyššia ako hodnota tých, ktoré chcelo ponúknuť.