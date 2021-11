Arrive chýba zhruba sto vodičov, problémy budú aj v utorok

K zlepšeniu musí podľa Drobu prísť najmä v okresoch Senec a Pezinok.

BRATISLAVA. Novému regionálnemu dopravcovi v Bratislavskom kraji - spoločnosti Arriva chýba zhruba sto vodičov.

Po rokovaní s dopravcom pre pondelkový výpadok regionálnych autobusových spojov to vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba s tým, že k podobnému výpadku dôjde aj v utorok.

Od Arrivy požaduje, aby do deviatich pracovných dní prišlo k "citeľnému zlepšeniu". Prioritou sú najmä spoje, ktoré vozia deti do školy a ľudí do práce. K zlepšeniu musí podľa Drobu prísť najmä v okresoch Senec a Pezinok.

"Dostali 'nôž na krk', aby problém do veľkej miery vyriešili," povedal Droba. Na otázku, či je v hre aj vypovedanie zmluvy s Arrivou, odpovedal, že všetky scenáre sú otvorené.

Šéf BSK uviedol, že je rovnako nahnevaný ako obyvatelia kraja. "Dotklo sa to tisícok ľudí, ktorí nemali pristavené autobusy," podotkol s tým, že došlo k výpadku okolo 30 percent spojov.

Nový dopravca Arriva sa podľa Drobu zaviazala podpisom zmluvy s BSK k tomu, že od pondelka bude v plnom rozsahu poskytovať prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Keďže sa tak nestalo a došlo k výpadkom viacerých spojov (najviac citeľné v okresoch Senec a Pezinok), predseda BSK inicioval rokovanie s vedením Arrivy.

Dopravca deklaruje dostatočný počet autobusov. Problém má však s nedostatkom vodičov, chýba mu ich približne 100. "Dohodli sme sa, že Arriva vyplatí každému vodičovi, ktorý uzavrie pracovnú zmluvu, náborový príspevok vo výške 1000 eur. Každému vodičovi, ktorý prinesie nového kolegu-šoféra, vyplatí bonus vo výške 300+300 eur. Zmiernia sa tiež sankcie pre vodičov, napríklad za nedodržanie predpísanej spotreby," priblížil Droba.

Kraj zároveň valorizuje platy vodičov o päť percent už budúci rok, teda o rok skôr, ako bolo plánované, a potom každý rok o ďalších päť percent. Kraj s dopravcom sa zároveň dohodli, že technické problémy s predplatenými kartami a informačnými systémami v autobusoch budú do konca týždňa odstránené. "Vyzývam dopravcu, aby vodičov čo najskôr zohnal," podotkol Droba.

Zároveň potvrdil, že pre tento výpadok spojov budú Arrivu čakať zrejme sankcie vyplývajúce zo zmluvy. "Budem trvať, aby boli čo najvyššie. Vyrubovať sa však budú až po uplynutí istého časového obdobia," skonštatoval.

Cestujúcim odporúča, aby v týchto dňoch sledovali aktualizované cestovné poriadky. Kraj podľa neho hľadá aj iné formy alternatívnych možností prepravy ľudí.

V Bratislavskom kraji zabezpečuje od pondelka regionálnu autobusovú dopravu nový dopravca – spoločnosť Arriva, ktorá nahradila dopravcu Slovak Lines. BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.