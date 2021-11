Po takmer 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Otvorených by malo byť postupne osem medicínskych centier.

BRATISLAVA. V Bratislave otvoria v marci budúceho roka Polikliniku Bezručova. Do zrekonštruovaného komplexu, národnej kultúrnej pamiatky, sa tak zdravotnícke zariadenie vráti po takmer 17 rokoch.

Otvorených by malo byť postupne osem medicínskych centier. Zvýšiť majú kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale aj skrátiť čakaciu lehotu na odborné vyšetrenie k špecialistovi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Základná aj nadštandardná starostlivosť

Podľa odhadov by mohli ošetriť okolo 120 000 pacientov ročne z celého Slovenska.

K dispozícii by malo byť centrum všeobecného lekárstva, gastroenterologické centrum, reumatologické centrum, dermatologické centrum, gynekologické centrum, neurologické centrum, internistické centrum a urologické centrum.

"Poliklinika bude poskytovať kvalitnú základnú, ale aj nadštandardnú starostlivosť, širšie spektrum odborných výkonov aj kratšie čakacie lehoty na odborné vyšetrenia," povedal Tibor Hlavatý, internista, gastroenterológ a odborný garant Polikliniky Bezručova.

Skrátia sa čakacie lehoty

Otvorenie polikliniky hodnotí pozitívne aj Asociácia na ochranu práv pacientov, prínos vidí najmä v skrátení čakacích lehôt. Prezidentka asociácie Mária Lévyová poukazuje na to, že len jedna tretina pacientov sa dostane k špecialistovi do jedného mesiaca, ďalší čakajú na odborné vyšetrenia od troch mesiacov do pol roka.

Pandémia nového koronavírusu pritom čakacie lehoty k odborníkom ešte zhoršila.

Rozšírenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste víta aj riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a lekár kraja Tomáš Szalay.

Problém čakacích lehôt označuje za systémový, keďže špecialisti nie sú platení od počtu vyliečených pacientov, ale od výkonov. Preto sa radšej venujú rovnakým pacientom, ako by mali prijímať nových.

"Pacient teda dlhé obdobie čaká na prvovyšetrenie, chodí od dverí k dverám, alebo ak to jeho finančné možnosti dovoľujú, si za vyšetrenie radšej priplatí," skonštatoval Szalay.

Národná pamiatka

Komplex budov na Bezručovej ulici z 30-tych rokov minulého storočia sa radí k vrcholným dielam medzivojnovej funkcionalistickej architektúry na Slovensku.

V roku 1989 bol vyhlásený za národnú kultúru pamiatku. Objekt slúžil pôvodne ako Liečebný ústav Robotníckej sociálnej poisťovne, ktorý viedol profesor Ladislav Dérer.

Sídlom nemocnice s pôrodnicou a poliklinikou sa stal po druhej svetovej vojne. Komplex, ako ho mnohí poznajú, bol výsledkom prestavby v 60-tych rokoch, kedy došlo k optickému a funkčnému prepojeniu budov. Funkciu štátnej nemocnice s poliklinikou plnil do marca 2005. Objekt odvtedy chátral.

Pred takmer dvoma rokmi bol komplex zrekonštruovaný, plní najmä funkciu rezidenčno-administratívneho centra.