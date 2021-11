Ožíva posledné šľachtické záhradníctvo na Slovensku

Skleníky pri kaštieli v Prievoze čistia dobrovoľníci.

Dnes si už len málokto spomenie, že k romantickému Csákyho kaštieľu v ružinovskom Prievoze kedysi patrilo aj záhradníctvo.

Spomienky naň nedávno oživil plán mesta Bratislava zanedbané skleníky zbúrať a na ich mieste vybudovať súbor nájomných bytov pre seniorov.

Projekt však narazil na odpor miestnych a magistrát sa rozhodol realizovať ho v inej, vhodnejšej lokalite. Ďalší osud bývalého šľachtického záhradníctva tak ostáva otvorený.

Od leta ho čistia dobrovoľníci pod vedením organizácie Národný trust. Brigáda bude aj v sobotu 13. novembra.

„Naše skúsenosti hovoria, že pamiatka môže prežiť len vtedy, keď sa do nej vráti život a tiež funkcionalita, pre ktorú bola vytvorená,“ hovorí Andrea Turanská z Národného Trustu, neziskovej organizácie, ktorá je známa hlavne ako organizátor každoročnej populárnej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Národný Trust ako organizácia aktívna v oblasti pamiatkovej ochrany narazila na Csákyho záhradníctvo v príspevkoch bratislavského aktivistu Ivora Švihrana.

Ten veľmi aktívne bojoval za jeho záchranu a neúnavne prinášal nové a nové informácie na rôznych facebookových stránkach.

Keď v máji primátor Matúš Vallo zastavil plánovanú asanáciu objektov, Národný Trust oslovil mesto ako majiteľa záhradníctva, či by ho mohli zapojiť do podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. To ukázalo potenciál ochotných Bratislavčanov a Bratislavčaniek prispieť k jeho vyčisteniu.

Organizovania dobrovoľníckych brigád sa ujal Národný Trust. Počas prvých štyroch dobrovoľníci vyslobodzovali historické skleníky spod hrubých vrstiev náletovej zelene a vypratávali priestory.

„Vítame podobné iniciatívy a veríme, že sa tak zároveň buduje aj vzťah ľudí k verejnému priestoru,“ hovorí hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Romantický kaštieľ v Prievoze