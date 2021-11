Bratislavský kraj bude analyzovať možnosti prevádzky cezhraničných spojov

Slovak Lines oznámil, že ruší niektoré školské autobusy, spoje v MHD či linku do Hainburgu.

5. nov 2021

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj bude v krátkom čase analyzovať možnosti prevádzky cezhraničných spojov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.

„Autobusový dopravca Slovak Lines oznámil, že ruší niektoré školské autobusy, spoje v mestskej hromadnej doprave (MHD) či linku do rakúskeho Hainburgu. To všetko dosiaľ zabezpečoval dopravca na základe osobitných zmluvných vzťahov ako komerčnú službu," vysvetlila Forman s tým, že kraj má vo svojej kompetencii prímestskú dopravu a za rušenie spomenutých spojov nie je zodpovedný.

„Tieto kroky nesúvisia ani so zmenou dopravcu od 15. novembra, pretože kraj tieto linky doteraz neprevádzkoval ani nefinancoval," dodala.

Ide aj o linky do prihraničných obcí

Samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území kraja prímestskou autobusovou dopravou.

„To všetko v zmysle plánu dopravnej obslužnosti na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Rôzne osobitné prepravy vykonávané na území kraja, ktoré sú komerčnými zmluvnými vzťahmi medzi objednávateľom a poskytovateľom, BSK žiadnym spôsobom neeviduje," uviedla Forman.

Patria sem aj linky do prihraničných obcí, rôzne zmluvné prepravy na zmeny do fabrík, do škôl a podobne. Cestovné poriadky boli súčasťou podkladov vo verejnom obstarávaní na nového dopravcu v prímestskej autobusovej doprave.

„Následne sa stali záväznými pre novú zmluvu uzatvorenú medzi krajom a spoločnosťou Arriva Mobility Solutions a budú platiť od 15. novembra," dodala.

Mestá si musia vydať poriadky samé

Čo sa týka MHD v kraji, jej prevádzku si môže objednať len mesto. Týka sa to Bratislavy, Malaciek, Senca či Pezinka.

„Zástupcovia miest Malacky, Pezinok a Senec boli ešte pred vyhlásením súťaže na nového dopravcu oboznámení, že v prípade záujmu o prevádzku liniek MHD si musia sami, v zmysle zákonných pravidiel, vybrať dopravcu a vydať vlastné licencie a cestovné poriadky," vysvetlila hovorkyňa kraja a dodala, že v prípade záujmu môžu byť ich nové linky aj naďalej súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji so všetkými výhodami, čo s tým súvisia.

Linka do Hanburgu bola stratová

Linku na trase Bratislava – Hainburg prevádzkovala dosiaľ spoločnosť Slovak Lines ako komerčnú linku bez akýchkoľvek dotácií. Podľa dopravcu, linka bola výrazne stratová bez vyhliadok na zlepšenie.

„Čo sa týka autobusového spojenia do maďarskej Rajky, v minulosti linku prevádzkoval Dopravný podnik Bratislava na komerčnom základe, teda nebola zahrnutá vo výkonoch vo verejnom záujme, ktoré si objednáva hlavné mesto," skonštatovala Forman s tým, že komerčný úspech však táto linka nemala a tržby z cestovných lístkov nepokryli jej náklady.

„Spojenie do Rajky zostalo zachované pomocou vlakov objednávaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR," doplnila.

Samosprávny kraj bude možnosti prevádzky cezhraničných spojov v krátkom čase analyzovať.

„Kraj bude skúmať najmä záujem o túto službu, doterajšiu vyťaženosť, dopravnú obslužnosť i finančné dopady na rozpočet. Pre objednávanie cezhraničnej dopravy vo verejnom záujme je dôležitý aj záujem partnerov na druhej strane hranice o spolufinancovanie takejto linky," uzavrela Forman.