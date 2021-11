Bratislava podpísala zmluvu na predĺženie električkovej trate v Petržalke

Výstavba sa začne v novembri.

4. nov 2021 o 14:27 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvu za 74,58 milióna eur bez DPH na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke až po Janíkov dvor.

Stavbu bude realizovať skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.

Mesto odovzdá stavenisko najneskôr do 15 dní od podpisu kontraktu, znamená to, že už v novembri sa začne výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Oznámil to primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že električka by po novej trati mohla premávať do konca roka 2023.