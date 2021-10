Mesto odkupuje staršie byty pre potreby nájomného bývania

29. okt 2021 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Bratislava odkupuje staršie byty pre potreby nájomného bývania. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„V súlade s koncepciou Mestskej bytovej politiky kupuje mesto Bratislava staršie byty na voľnom trhu pre potreby nájomného bývania. Ide o jeden zo spôsobov mestského bytového fondu," uvádza magistrát.

Financovanie je zabezpečené z poplatku za rozvoj v troch mestských častiach – Rača, Staré Mesto a Ružinov.

„Ak v tejto chvíli predávate byt, ktorý spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, ponúknite ho mestu," vyzýva samospráva.

Podmienky súťaže sú uverejnené na úradnej tabuli hlavného mesta. Súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať najneskôr do 3. novembra.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu v rozpočte navýšením kapitálových výdavkov Správy nájomného bývania vo výške 1,6 milióna eur za účelom kúpy mestských nájomných bytov (jednoizbové a dvojizbové) pre potreby sociálneho bývania. Ide o nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v troch mestských častiach Bratislavy – Staré Mesto, Ružinov a Rača.

Každá z týchto mestských častí má schválenú maximálnu výšku ceny, ktorú môže do nehnuteľností investovať. V prípade Starého Mesta je to suma 200-tisíc eur, v Ružinove je to suma jeden milión eur a v Rači je to 400-tisíc eur.

Taktiež bola podmienená aj cena za meter štvorcový, ktorá nesmie presiahnuť sumu 3 800 eur v Starom Meste, 3 500 eur v Ružinove a 3 100 eur v Rači. Celková cena za meter štvorcový musí zahŕňať všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva, ako aj poplatky určené pre sprostredkovateľa. Cena je vrátane DPH.