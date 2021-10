V Bratislave už bude zakázané umiestňovať reklamné stavby v prírode i na nábreží

Mestskí poslanci schválili reguláciu reklamných stavieb priamo do územného plánu.

24. okt 2021 o 8:52 TASR

BRATISLAVA. Nesystematické umiestňovanie reklamných stavieb, zasahujúce do kvality mestských priestorov, bude nahradené jasnými a jednotnými pravidlami.

Deklaruje to mesto Bratislava, ktoré zaradilo reguláciu reklamných stavieb priamo do územného plánu prostredníctvom zmien a doplnkov. Tie vo štvrtok schválili bratislavskí mestskí poslanci.

Magistrát tvrdí, že vďaka tomu bude môcť zásadne obmedziť umiestňovanie reklamných stavieb v Bratislave.

Na niektorých miestach len vývesné štíty

Schválený návrh obsahuje štyri zóny regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie hlavného mesta. Stavebné povolenie alebo ohlášku už nebude možné získať na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán po novom nepovoľuje.

"Reklamné stavby legálne umiestnené podľa doterajších pravidiel nezmiznú okamžite, výrazne sa ale obmedzí osádzanie nových reklám a postupne sa bude znižovať počet tých, ktorým vypršia povolenia alebo vzťah k pozemku," priblížila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Vo všetkých zónach bude po novom zakázané umiestňovať bilbordy s reklamnou plochou väčšou ako 13 metrov štvorcových (m2). Bude platiť úplný zákaz reklamných stavieb v prírodnom prostredí, na nábreží, promenáde, zeleni definovanej v územnom pláne a pri vodných tokoch a plochách.

V širšom centre mesta – CMO má byť zakázané umiestňovanie reklamných stavieb okrem menších citylightov s plochou do troch m2 s minimálne 100-metrovým rozostupom a tiež vývesných štítov na označenie organizácie alebo prevádzky na budove.

"V pamiatkovo chránených územiach ako historické jadro mesta alebo pamiatková zóna Rusovce budú povolené len základné vývesné štíty do dvoch m2 na budovách prevádzok a organizácií," spresnila Rajčanová.

Reklamu obmedzia aj na hlavných ťahoch

Regulácia reklamných stavieb podľa mesta prinesie aj zásadné zníženie množstva reklamných stavieb pozdĺž kompozičných osí, akými sú hlavné dopravné ťahy ako Račianska či Karloveská. Okrem vývesných štítov tu budú povolené iba citylighty do troch m2 s rozostupom minimálne 100 metrov.

"V ostatnom urbanizovanom území majú byť povolené iba citylighty do troch m2 s minimálnym rozostupom 100 metrov, bilbordy do 13 m2 s minimálnym rozostupom 200 metrov a vývesné štíty na veľkých budovách obchodu a služieb s maximálnou reklamnou plochou do 13 m2 pre jednu prevádzku," podotkla hovorkyňa.

Mesto priznáva, že v Bratislave sa nachádza aj veľké množstvo reklám, ktoré sú umiestnené nelegálne. Magistrát avizuje tvrdý postup proti tým, ktorí nebudú ochotní korektne sa s mestom dohodnúť a naďalej budú prevádzkovať nelegálne reklamné stavby.

"V takých prípadoch budeme podnikať kroky cez stavebné úrady mestských častí a podávať súdne žaloby," povedala Rajčanová s tým, že vďaka konštruktívnym dohodám alebo podaniami na stavebné úrady a súdy sa mestu počas roka 2021 podarilo odstrániť už 411 reklamných zariadení.