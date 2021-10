Vagus spustil v Bratislave zbierku teplého oblečenia pre ľudí bez domova

Oblečenie môžu ľudia darovať do konca októbra.

20. okt 2021 o 14:30 TASR

BRATISLAVA. Občianske združenie Vagus, ktoré sa v hlavnom meste venuje pomoci ľuďom bez domova, spustilo verejnú zbierku zimného oblečenia. Teplé oblečenie môžu ľudia v rámci zbierky nosiť do 31. októbra.

Združenie o tom informuje na sociálnej sieti.

"Do nášho šatníka chodia počas chladných dní desiatky ľudí bez domova po teplé veci. Majú možnosť vybrať si z toho, čo na sklade aktuálne máme. Za ten čas, čo túto službu prevádzkujeme, vieme zostaviť presný zoznam vecí, o ktoré bude najväčší záujem," podotýka občianske združenie.

V rámci zbierky sú vítané zimné bundy a zimná obuv, mikiny s kapucňou, nohavice, čiapky, rukavice, ale aj dámske pančušky a pánske spodky. Združenie prípadných darcov oblečenia žiada, aby nosili len veci zo zoznamu, hoci si vážia akúkoľvek pomoc.

Zimné oblečenie a topánky je možné priniesť do denného centra Domec na Mýtnej ulici v Bratislave.

Urobiť tak je možné od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 16.00 h, s výnimkou utorka, keď je denné centrum otvorené od 13.00 do 15.00 h. Pred príchodom je potrebné ohlásiť na sa telefónnom čísle 0910 302 257, prípadne na e-mailovej adrese zbierky@vagus.sk.

Občianske združenie Vagus sa venuje ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Realizuje viacero projektov – nízkoprahové denné centrum Domec, terénnu sociálnu prácu a integračné centrum.