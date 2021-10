Vodiči sa zdržia na vjazdoch do Bratislavy, ale aj v meste

Nehoda sa stala na D4 v križovatke s D2 zo Stupavy v smere do Bratislavy-Devínskej Novej Vsi.

20. okt 2021 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave a okolí sa v stredu ráno tvoria kolóny, dôvodom je aj nehoda. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehoda sa stala na D4 v križovatke s D2 zo Stupavy v smere do Bratislavy-Devínskej Novej Vsi, nárazovo sa tvoria kolóny.

Vodiči sa zdržia aj na vjazde do Bratislavy po R7 zo Šamorína, a to 15 minút. Rovnaké zdržanie ich čaká na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy. Do 15 minút si počkajú na D2 na trase Stupava - Lamač - tunel Sitina.

V Bratislave si vodiči v kolóne počkajú na kruhovom objazde vo Vajnoroch z Rače, a to 15 minút, z Vajnôr až polhodinu. Zdržanie je aj na Trnavskej ceste, Račianskej, Šancovej či Štefánikovej.