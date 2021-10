Magistrát odmietol Remišovej kritiku. Na čerpanie eurofondov je pripravený

Bratislava má pripravené dopravné projekty za vyše 200 miliónov eur.

13. okt 2021 o 20:58 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava sa ohradzuje voči tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov.

Naopak, deklaruje, že je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

"Bratislava je plne pripravená využiť všetky eurofondy súčasného programového obdobia schválené hlavnému mestu, a to aj v situácii, ak by druhá etapa električkovej trate do Petržalky nebola v roku 2023 v plnej miere dokončená," skonštatovala hovorkyňa.

Dopravné projekty za vyše 200 miliónov

Magistrát tvrdí, že nie je pravda, čo opakovane tvrdí vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), že v prípade fázovania projektu predĺženia petržalskej električkovej trate zostanú voľné eurofondy, ktoré sa nestihnú využiť.

"Hlavné mesto má už teraz pripravené dopravné projekty v objeme viac ako 200 miliónov eur, ktoré je možné zrealizovať do roku 2023, o čom existuje aj dohoda s ministerstvom dopravy. Podstatné je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať," zopakovala svoje stanovisko bratislavská samospráva s tým, že o tomto postupe vicepremiérka vie, keďže ju aj osobne informoval bratislavský primátor Matúš Vallo.

Trať električky nie je v časovom sklze

Zmluva na realizáciu druhej etapy električkovej trate v Petržalke je podľa mesta krátko pred podpisom a harmonogram prác počíta s termínom ukončenia prác do konca roku 2023.

Možnosť fázovania projektu má deklarovať, že Bratislava plnohodnotne prefinancuje z eurofondov všetky práce súvisiace so stavbou trate, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

"Na zostávajúce práce, ak by z rôznych dôvodov nastal posun ukončenia realizácie po roku 2023, bude čerpať prostriedky z nasledujúceho programového obdobia," tvrdí hlavné mesto.

Ak by posun ukončenia realizácie projektu električkovej trate nastal, objem zostávajúcich eurofondov presmeruje hlavné mesto na už v súčasnosti pripravené dopravné projekty.