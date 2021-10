Na ťahoch do Bratislavy sa vytvorili kolóny

Do desiatich minút sa zdržia vodiči na diaľnici D2 pri tuneli Sitina a v Rovinke.

11. okt 2021 o 9:01 TASR

BRATISLAVA. Vodiči v smere do Bratislavy a v hlavnom meste musia rátať so zdržaním miestami aj do 20 minút. Na svojom webe o tom informuje Stella centrum.

Trpezlivými treba byť aj vo Vajnoroch na kruhovom objazde v smere do centra, ďalej na Slovnaftskej či na Ulici Svornosti, Popradskej a Gagarinovej, odkiaľ hlási centrum dopravných informácií zdržanie približne 15 minút.

So zdržaním do 20 minút treba počítať aj na Račianskej v smere do centra, v Ivanke pri Dunaji či vo Vrakuni smerom do centra hlavného mesta.