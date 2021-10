Remišová predpokladá, že novú električkovú trať v Petržalke nebude postavená do konca roka 2023

Predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom.

6. okt 2021 o 15:06 (aktualizované 6. okt 2021 o 15:51) TASR, SITA

BRATISLAVA. Novú električkovú trať v bratislavskej Petržalke nemusia stihnúť vybudovať načas do konca roka 2023, dokedy je možné využiť peniaze Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 až 2020.

Upozornila na to podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s nepripravenosťou projektov financovaných z európskych zdrojov.

"Problémom je nepripravenosť projektov a je veľká pravdepodobnosť, že veľké infraštruktúrne projekty sa nestihnú do roku 2023. To sa týka napríklad aj Bratislavy, kedy bolo vyčlenených v tomto programovom období sto miliónov eur na električku," povedala vicepremiérka.

"S veľkou pravdepodobnosťou tento projekt hlavného mesta sa nestihne, čo je problém," uviedla Remišová.

Nevie si predstaviť, že v ďalších programových obdobiach bude taký veľký balík na takýto finančne náročný projekt pre Bratislavu.

Peniaze na predĺženie električkovej trate v Petržalke z Bosákovej ulice po Janíkov dvor podľa vicepremiérky sú vyčlenené.

"Silne pochybujem, že mesto Bratislava do roku 2023 tento projekt stihne dokončiť. To je prakticky, povedala by som, že vylúčené. Ak sa to nestihne, budem to považovať za zlyhanie magistrátu," dodala Remišová.

Hlavné mesto ešte v lete tohto roku informovalo, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej električkovej trate v Petržalke už má svojho víťaza. Najnižšiu cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov Združenie NS MHD Petržalka, a to vo výške 74,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Hlavným členom tohto združenia je spoločnosť Aldesa Construcciones Polska, ďalšími členmi sú španielska firma Aldesa Construcciones a slovenské firmy Cedis a HANT BA. Ponuku v tendri predložilo spolu osem uchádzačov.

Úrad pre verejné obstarávanie v prípade tendra na električkovú trať 21. septembra rozhodol, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, teda hlavného mesta, pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Podnet na výkon kontroly verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy s vybraným zhotoviteľom podala Bratislava 13. augusta. Rozhodnutie úradu znamená, že Bratislava môže uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom.

Hlavné mesto vyhlásilo verejnú súťaž na výstavbu novej električkovej trate v Petržalke po Janíkov dvor v októbri 2020, predpokladaná hodnota zákazky bola 90,6 mil. eur bez DPH, predpokladaná lehota výstavby je 27 mesiacov od uzavretia zmluvy so zhotoviteľom.

Pôvodná lehota na predkladanie a otváranie ponúk 30. novembra 2020 bola štyrikrát predĺžená na 23. marca 2021. Projekt bude financovaný zo zdrojov EÚ cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Mestská časť Petržalka pre TASR uviedla, že projekt je výlučne v kompetencii magistrátu.

"V povoľovacom procese sme si splnili všetky povinnosti riadne a načas, preto z našej strany magistrátu nebránilo ani nebráni nič v tom, aby mohol v realizácii projektu pokračovať," uviedla pre TASR hovorkyňa petržalskej samosprávy Mária Halašková.

Petržalka dúfa, že hlavné mesto stihne termíny výstavby podľa pôvodných plánov a Petržalčania sa budú môcť tešiť z výhod, ktoré má očakávané predĺženie električkovej trate priniesť.