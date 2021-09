Hrob neznámeho vojaka by mohol byť na Rázusovom nábreží

Mesto plánovanú architektonickú súťaž nevyhlási

28. sep 2021 o 15:55 TASR

BRATISLAVA. Ideový zámer Hrobu neznámeho vojaka, o ktorom sa hovorilo už pred dvoma rokmi, by mohol byť umiestnený na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste.

Miesto navrhla mestská časť v rámci hľadanie konsenzu so všetkými zainteresovanými stranami, keďže záujem o realizáciu zámeru vybudovania pamätníka stále pretrváva.

Jeho umiestnenie na Rázusovom nábreží schválili v utorok miestni poslanci, ktorí vlani s pôvodným návrhom nesúhlasili.

Zastupiteľstvo schválilo podmienky realizácie

Mestská časť nedávno ukončila revitalizáciu časti Rázusovho nábrežia, chce tiež obnoviť aj jeho zvyšnú časť, vrátane neďalekého Námestia T. G. Masaryka.

"Čím by sa územie, v ktorom by bol umiestnený pamätník, architektonicky dotvorilo a súčasne by sa umiestnením pamätníka umocnil význam tejto časti nábrežia Dunaja," konštatuje v dôvodovej správe mestská časť.

Pozitívne to hodnotí podľa nej aj hlavné mesto i Ministerstvo obrany SR.

Miestne zastupiteľstvo zároveň schválilo podmienky realizácie zámeru. Podľa nich by bola verejná výtvarná architektonická súťaž návrhov na stvárnenie pamätníka realizovaná v gescii hlavného mesta, pripravovaná bude aj za účasti zástupcu mestskej časti.

Miestna samospráva zabezpečí spomínanú revitalizáciu verejného priestoru na Rázusovom nábreží a Námestí T. G. Masaryka.

Využité by mali byť financie pôvodne alokované na tento zámer z rezervy vlády SR z roku 2019, rozdelené by mali byť medzi hlavné mesto a mestskú časť.

Pôvodný návrh sa im nepozdával

Vlani začiatkom augusta vyjadrila mestská časť nesúhlas s návrhom ideového zámeru hrobu neznámeho vojaka ani s jeho umiestnením na pôvodne navrhované miesto v parku pri Úrade vlády SR.

Miesto, kde v súčasnosti stojí socha zakladateľa komunistickej strany Marka Čulena, považuje za nedôstojné a nereprezentatívne.

Mestská časť zároveň požiadala o zrušenie uznesenia vlády a alokované financie vo výške 820-tisíc eur navrhla investovať napríklad do dôstojnejšieho oplotenia Grasalkovičovej záhrady za Prezidentským palácom v Bratislave.

Následne hlavné mesto informovalo, že plánovanú architektonickú súťaž nevyhlási, a to aj na základe postoja verejnosti vrátane odmietavého stanoviska miestnych poslancov Starého Mesta.

Návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválila vláda v apríli 2019.