Primátor Matúš Vallo vyzýva obyvateľov, aby rozhodli o budúcej podobe mesta

Bratislava zverejnila dotazník a pripravuje tiež metropolitné fóra k dokumentu Bratislava 2030.

24. sep 2021 o 13:53 SITA

BRATISLAVA. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do participácie o budúcej podobe hlavného mesta. „Chcel by som dať všetkým do pozornosti stránku bratislava2030.sk, ktorá funguje už dlhšiu dobu, ale teraz sa na nej zobrazuje dotazník a prosíme ľudí, aby ho vyplnili, lebo to je spôsob akým nám dajú najavo aké majú preferencie v mnohých otázkach," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii.

Ako dodal, mesto pripravuje tiež metropolitné fóra, ktoré budú už na budúci týždeň a verejné prednášky ku konkrétnym témam, týkajúcim sa budúcej podoby mesta. „Vyvrcholí to veľkou prezentáciou všetkých tém. Našou snahou je, aby sa každý mohol dozvedieť čo robíme a kde Bratislavu v roku 2030 vidíme a mohol k tomu niečo povedať," dodal.

Bratislava 2030 je nový strategický plán, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý tvorí mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) participatívnym spôsobom s odborníkmi aj širokou verejnosťou.

Plán sa tvorí na najbližších desať rokov a hovorí o tom, akým smerom sa bude uberať rozvoj mesta a je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach.

Viac ako ročný proces prípravy zastrešuje MIB, na tvorbe pracuje 125 odborníkov z mesta spolu s externými expertmi. MIB pripravil na budúci týždeň dve metropolitné fóra. Tie sa uskutočnia v pondelok 27. septembra a vo štvrtok 30. septembra formou online prezentácie a inštitút na nich odprezentuje verejnosti víziu, ciele a návrhy opatrení v súvislosti s dokumentom Bratislava 2030.