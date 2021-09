Na Račianskej zrazila električka chodca, vodiči sa zdržia

20. sep 2021 o 9:10 (aktualizované 20. sep 2021 o 10:11) TASR

BRATISLAVA. V Bratislave na Račianskej v pondelok ráno električka zrazila chodca. Na mieste treba počítať so zdržaním asi pol hodinu. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

"Môžem potvrdiť zrážku električky a 15-ročnej chodkyne, ku ktorej došlo dnes krátko pred 08.00 h," uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Dodal, že chodkyňu previezli na ošetrenie do jednej z nemocníc. Presné príčiny a okolnosti sú predmetom vyšetrovania.

Vodiči si v hlavnom meste počkajú na viacerých úsekoch. Zhruba 20-minútová kolóna je nahlásená na Slovnaftskej, Vajnorskej a Rožňavskej ulici v smere do centra. Asi 15 minút si vodiči počkajú smerom do centra na kruhovom objazde vo Vrakuni.

Kolóny sa tvoria aj pri vstupe do hlavného mesta, a to na diaľnici D1 smerom zo Senca. Vodiči sa tu zdržia približne 20 minút, kolóna pokračuje až po Prístavný most.

Zelená vlna RTVS upozorňuje aj na uzáveru v hlavnom meste. V dôsledku opravy vozovky je uzatvorená časť ulice Prokopa Veľkého, pri križovatke s Havlíčkovou, Laučekovou, Hlbokou a Nekrasovovou. Obchádzky vedú po okolitých uliciach.