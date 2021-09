Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby plánov rozvoja mesta

Bratislava 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj zo vstupov od verejnosti.

16. sep 2021 o 21:14 SITA

BRATISLAVA. Obyvatelia Bratislavy môžu rozhodnúť o budúcej podobe hlavného mesta.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a hlavné mesto aktuálne vytvárajú strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj zo vstupov od verejnosti. Budúcnosť hlavného mesta tak môže ovplyvniť každý Bratislavčan," uviedla v tlačovej správe Annamária Ondrejková z MIB.

Pracovné skupiny, ktoré poznajú mesto

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pod názvom Bratislava 2030, ktorý sa tvorí na najbližších desať rokov, hovorí, akým smerom sa bude uberať rozvoj mesta a je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach.

Viac ako ročný proces prípravy zastrešuje MIB. Na tvorbe pracuje 125 odborníkov z mesta spolu s externými expertmi.

„Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele,“ uviedol riaditeľ MIB Ján Mazúr.

Dialóg mesta s obyvateľmi

Odborníci sú rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých oblastí - životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra a sociálna oblasť.

„Príprava Bratislava 2030 je postavená na dialógu mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú a pôsobia. Hlavným cieľom je pripraviť mesto na nové výzvy, ako sú klimatická kríza, zhoršujúca sa dostupnosť bývania či digitalizácia," vysvetlila Ondrejková.

V pracovných skupinách sú predstavitelia z verejného, súkromného, občianskeho sektora aj akademickej sféry. Ich výstupy budú spracované a odprezentované na Metropolitnom fóre, ktoré sa uskutoční 27. a 30. septembra formou verejného online streamu

Dotazníky do konca novembra

Oproti minulosti majú obyvatelia možnosť zapojiť sa do príprav tohto dokumentu a ovplyvniť, ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať.

„Naším cieľom je zaangažovať obyvateľky a obyvateľov mesta do jeho rozvoja prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj ich zapojenia do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe. Preto v tejto fáze oslovujeme verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Chceme zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú v roku 2030,“ doplnil Ján Mazúr.

Dotazník, v ktorom môžu obyvatelia Bratislavy prispieť svojím nápadom, je uverejnený na webe www.bratislava2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra.

Informácie o aktualitách pri tvorbe plánu pre Bratislava 2030 môže verejnosť získavať aj vďaka newsletteru, na ktorého odber sa dá prihlásiť na tomto webe. Každý mesiac v newslettri odborníci priblížia kľúčové ciele pre jednotlivé oblasti.